OnePlus s’associe à Hans Zimmer pour ses OnePlus Buds Pro 2

OnePlus collabore avec le compositeur de musique de film multirécompensé Hans Zimmer pour régler le Master Equalizer – connu sous le nom d’EQ – de ses prochains OnePlus Buds Pro 2.



Hans Zimmer – compositeur de bandes originales inoubliables pour des films à succès tels que Dune, Top Gun : Maverick et la trilogie The Dark Knight – est connu pour repousser les limites du son afin que la musique contribue à faire avancer le film de manière extraordinaire, parfois non conventionnelle.

“La musique, c’est essentiellement une conversation. Elle permet de créer des ambiances et de transmettre des émotions. Pour en ressentir tout l’impact et entendre les nuances de chaque note, il faut un dispositif d’écoute qui délivre un son de qualité studio”, a déclaré Zimmer. “Je suis heureux de travailler avec OnePlus pour faire en sorte que ses écouteurs de deuxième génération permettent de s’immerger totalement dans la musique et d’être transporté dans un tout nouveau monde.”

Les égaliseurs sont des outils qui permettent aux utilisateurs d’ajuster la signature sonore des écouteurs ou des haut-parleurs. Ils vous permettent d’adapter le son à vos goûts en modifiant des paramètres tels que l’amélioration des basses ou le réglage des aigus. L’égaliseur principal de Hans Zimmer pour les OnePlus Buds Pro 2, appelé “Soundscape”, présente moins de basses fréquences que la normale ainsi qu’un champ sonore plus clair et plus large qui permet aux utilisateurs de profiter du son orchestral complet d’une symphonie classique et du son multidimensionnel d’un film d’action. Ils entendront les nuances complexes et délicates des partitions de films dans toute leur splendeur et seront en mesure de ressentir encore plus l’impact émotionnel de la musique.

Le OnePlus Buds Pro 2 est l’un des premiers écouteurs TWS à adopter la fonction audio spatiale caractéristique de Google, développée sur Android 13. En intégrant le cadre audio spatial de Google, les algorithmes de rendu et l’algorithme avancé de mixage ascendant stéréo de OnePlus, les OnePlus Buds Pro 2 offrent une expérience audio spatiale personnalisée grâce à un large champ sonore et des voix claires qui renforcent l’atmosphère cinématographique lors du visionnage de vidéos. Lorsqu’ils écoutent de la musique, les utilisateurs bénéficient d’un son clair et naturel – ainsi que d’une expérience d’écoute immersive d’un concert en direct notamment lorsque les écouteurs sont couplés avec le smartphone OnePlus 11 5G. “OnePlus apporte un son de qualité audiophile aux écouteurs sans fil avec ses derniers OnePlus Buds Pro 2. La résolution sonore – avec son système à deux haut-parleurs – est tout simplement incroyable. Les basses sont percutantes et les voix sont d’une grande pureté”, a déclaré M. Zimmer.