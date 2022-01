OnePlus lance son nouveau flagship – le OnePlus 10 Pro 5G

Complet avec un appareil photo Hasselblad pour mobile de deuxième génération, des performances rapides et fluides et la charge la plus rapide jamais réalisée sur un appareil OnePlus. Disponible en Chine à partir du 13 janvier, il sera ensuite lancé en Europe, en Inde et en Amérique du Nord courant 2022. Le OnePlus 10 Pro, proposé en deux coloris (Volcanic Black et Emerald Forest), sera mis en vente en Chine le 13 janvier et sera lancé plus tard en 2022 dans le reste du monde.

Côté design, il possède un système de caméra repensé qui fusionne de manière transparente le cadre en aluminium du téléphone à son panneau de verre arrière. La répartition du poids de l’appareil a également été alignée sur son centre, de sorte que l’appareil offre une sensation d’équilibre dans la main.

Ce OnePlus 10 Pro intègre un appareil photo Hasselblad pour mobile de deuxième génération, avec la OnePlus Billion Color Solution, le mode Hasselblad Pro de deuxième génération et un nouvel appareil photo ultra grand angle de 150°. Le OnePlus 10 Pro offre également les performances les plus rapides jamais enregistrées sur un téléphone OnePlus grâce à la puissance de la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 1 ainsi qu’à 12 Go de RAM LPDDR5. Le OnePlus 10 Pro est également livré avec la plus grande batterie jamais conçue dans un téléphone OnePlus et la charge la plus puissante sous la forme de 80 W SuperVOOC Flash Charge.

Le OnePlus 10 Pro est le premier OnePlus à proposer le mode Movie pour une capture vidéo qui vous permet de régler l’ISO, la vitesse d’obturation et la balance des blancs avant et pendant le tournage. Le mode Movie prend également en charge la capture au format LOG sans profil d’image prédéfini, offrant aux vidéastes une toile vierge pour le montage.

Le système de caméra du OnePlus 10 Pro intègre également un objectif ultra grand angle offrant un champ de vision de 150°. Le champ de vision accru offert par la caméra ultra-large du OnePlus 10 Pro encourage la créativité et vous permet de capturer davantage à chaque prise de vue. L’ultra grand angle du OnePlus 10 Pro prend également en charge un nouveau mode Fisheye qui vous permet de capturer des photos dans une toute nouvelle perspective. Par défaut, l’UGA du OnePlus 10 Pro prend des photos avec un champ de vision de 110°, avec correction de la distorsion AI. Les modes 150° et Fisheye du OnePlus 10 Pro sont accessibles via un onglet dédié dans l’application Caméra.

Le OnePlus 10 Pro offre les performances les plus rapides et les plus fluides jamais enregistrées sur un téléphone OnePlus. Tout cela est rendu possible par la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 1 avec un moteur AI Qualcomm de 7e génération, quatre fois plus rapide que son prédécesseur, et un GPU Qualcomm Adreno repensé, 25 % plus efficace. La plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 1 dispose également d’un Snapdragon X65 de 4e génération – la première solution de modem-RF 10 Gigabit 5G au monde – qui prend en charge plus de réseaux, de fréquences et de bandes passantes que jamais auparavant. La plate-forme mobile ultra-rapide Snapdragon 8 Gen 1 comprend jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage à deux voies UFS 3.1 pour des performances plus rapides et plus efficaces.

OnePlus a poursuivi sa quête d’une meilleure technologie d’affichage avec le panneau QHD+ de 6,7 pouces du OnePlus 10 Pro avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran du OnePlus 10 Pro est doté de la technologie LTPO de deuxième génération qui permet à l’appareil d’ajuster son taux de rafraîchissement entre 1 Hz et 120 Hz encore plus rapidement que la OnePlus 9 Series, selon le type de contenu consommé. En conséquence, l’écran du OnePlus 10 Pro consomme moins d’énergie que les écrans 120 Hz et 90 Hz des autres smartphones. L’écran du OnePlus 10 Pro est également le premier du secteur à être doté d’un étalonnage double couleur, ce qui signifie que son écran a été calibré pour offrir des couleurs précises et naturelles à deux niveaux de luminosité différents : élevé et faible. L’étalonnage double couleur garantit que l’écran du OnePlus 10 Pro affiche des couleurs précises et naturelles de manière plus cohérente.