OnePlus célèbre son 9e anniversaire et lance “OnePlus Featuring”

OnePlus porte la collaboration avec les utilisateurs à un niveau supérieur avec le premier produit co-créé – un clavier mécanique.

OnePlus a célébré sa neuvième année depuis sa création en 2013 en lançant “OnePlus Featuring”, une nouvelle référence en matière de co-création avec ses utilisateurs. Portant la co-création à un niveau encore plus ambitieux, OnePlus Featuring est une nouvelle plateforme qui réaffirme la co-création comme l’une des cultures fondamentales de OnePlus. OnePlus Featuring verra la marque travailler avec des tiers qui partagent la même vision que OnePlus. Le produit final sera vendu dans le monde entier sur la nouvelle plateforme “OnePlus Featuring”.

Plus tôt cette année, OnePlus a organisé plusieurs sondages parmi ses utilisateurs pour décider quel produit elle devrait produire. Après avoir analysé les résultats, OnePlus a commencé à travailler sur un produit entièrement nouveau pour l’entreprise – un clavier mécanique personnalisable. Et pour s’assurer que le clavier offre aux utilisateurs la meilleure expérience possible, OnePlus va co-créer le produit avec le fabricant de claviers mécaniques Keychron. C’est la première fois que OnePlus invite un partenaire industriel à se joindre à son processus de co-création. Plus de détails sur le clavier mécanique seront annoncés au début de l’année prochaine, et les utilisateurs peuvent s’inscrire pour recevoir des alertes sur la plateforme OnePlus Featuring.

OnePlus a également annoncé aujourd’hui des résultats records dans le monde entier. Poursuivant sa croissance sur les marchés mondiaux, OnePlus a connu une croissance de 43,8% en Asie-Pacifique et de 104,6% en Inde au cours des trois premiers trimestres de 2022. OnePlus se classe également numéro 1 sur le marché des smartphones 5G premium abordables et sur le segment global des smartphones premium abordables en Inde au troisième trimestre 2022. ” 2022 est une année significative pour OnePlus. Sans le soutien de nos utilisateurs à travers le monde, bon nombre de nos grandes réalisations n’auraient pas été possibles “, déclare Kinder Liu, président de OnePlus. “Nous vivons selon la devise « Never Settle » et nous nous engageons à offrir les meilleurs produits et expériences aux clients. Les commentaires précieux et les idées de nos utilisateurs nous motivent à continuer à explorer et à nous lancer des défis.”

La communauté est la force motrice de OnePlus. La marque axée sur l’utilisateur se targue d’avoir l’une des communautés les plus actives du secteur, avec désormais plus de 30 millions de membres du Red Cable Club dans le monde, et intègre constamment les commentaires des utilisateurs dans ses produits. Afin de mieux s’engager auprès de ses utilisateurs et d’exploiter la créativité collective, OnePlus a lancé en mai 2021 un programme de co-création, Power of Community, qui permet aux utilisateurs de partager leur innovation sur l’ensemble du processus créatif, de l’idée à la réalisation. Depuis son lancement, Power of Community a conçu plusieurs concepts de produits de haute qualité grâce à sa communauté très soudée.