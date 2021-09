On a testé… Le Ikea Symfonisk

Dans un monde où les enceintes sans fil sont aussi courantes que les crises existentielles, il en faut beaucoup pour se démarquer de la foule. La nouvelle enceinte Symfonisk Picture Frame d’Ikea ​​réussit à faire exactement cela, ironiquement, en se fondant dans le décor.

Développé en collaboration avec Sonos, ce cadre photo est une enceinte Wi-Fi conçue pour ressembler à une œuvre d’art, cachant intelligemment ses entrailles audio dans un cadre discret. L’idée est de profiter de la musique avec un gadget qui n’encombre pas la vue, ce que nous, les minimalistes, pouvons certainement apprécier.

Tout cela semble parfaitement raisonnable, mais il y a toujours un risque qu’une forme glamour prenne le dessus sur une fonction maladroite (mais pratique). Le cadre photo Symfonisk parvient-il à équilibrer les deux aspects au bon prix (179 €) ? Nous avons passé quelques semaines avec pour le savoir.

Design : dans le cadre

Tout d’abord, le surnom de cadre photo est un peu trompeur – il n’y a pas de cadre traditionnel en tant que tel. Au lieu de cela, vous avez là un boîtier rectangulaire de 41 cm x 57 cm avec des coins arrondis, recouvert d’un panneau avant qui peut être retiré et remplacé par différents modèles, pour assortir à votre décor.

Le panneau standard fourni avec le haut-parleur présente un motif que nous pourrions décrire comme un réseau neuronal géométrique. Ou, si nous nous sentons poétiques, aux souvenirs d’une toile d’araignée gelée, se brisant et s’évanouissant dans les profondeurs impitoyables du temps. Faites votre choix. Quoi qu’il en soit, il est disponible en noir ou en blanc, et cela ne nous dérange pas. C’est un motif parfaitement sûr que vous pourriez trouver sous la forme d’une affiche générique accrochée dans l’une des fausses salles d’expo d’Ikea.

Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus accrocheur, vous pouvez actuellement acheter deux autres panneaux pour 17 € – un panneau noir avec des éclaboussures colorées de type paintball ou un design de disque vinyle. Au moment de la rédaction de ce test, les deux étaient temporairement indisponibles, et nous aimerions voir plus de designs à l’avenir, ou même avoir la possibilité de créer les nôtres.

Retournez-le et vous vous retrouvez avec un arrière en plastique qui abrite des tranchées intelligemment conçues et une section creuse, toutes conçues pour une gestion plus ordonnée des câbles d’alimentation. C’est vrai – bien qu’il soit conçu pour être accroché à un mur, vous aurez toujours besoin d’un câble d’alimentation pour, eh bien, alimenter la chose.

Bien que nous ne puissions pas parler pour tout le monde, il est sûr de dire que vous êtes plus que susceptible de trouver le câble un peu moche. L’esthétique minimale en prend un gros coup avec un cordon qui pend visiblement sous le haut-parleur lui-même.

En conséquence, au lieu de fixer l’enceinte au mur (il y a des supports portrait et paysage à l’arrière pour une suspension facile, facilitée par l’épaisseur assez mince de l’unité de 6 cm), nous avons plutôt choisi de la placer sur notre buffet, en l’appuyant contre le mur. Cette option signifiait que le câble était soigneusement caché derrière le dos du buffet, transformant le cadre en une véritable œuvre d’art. Deux pieds en caoutchouc sont inclus pour les utilisateurs qui souhaitent opter pour cette option d’appui au mur pour éviter tout glissement accidentel, et il y a même une sangle de sécurité qui vous permet d’attacher l’enceinte à un mur pour l’empêcher de tomber accidentellement. Malgré le fait de posséder un chat aventureux, nous pensons toujours que la sangle est excessive, mais c’est bien d’avoir l’option en standard.

Configuration : simplicité Sonos

La configuration du haut-parleur du cadre est aussi simple que de le brancher, de télécharger l’application Sonos, de suivre les instructions à l’écran pour ajouter un nouvel appareil et c’est à peu près tout. Les utilisateurs d’iPhone/iPad d’Apple peuvent également utiliser la fonction de réglage Trueplay de Sonos, qui utilise le microphone des appareils iOS pour régler le haut-parleur sur votre pièce. Si vous êtes un utilisateur Android, vous n’avez pas de chance, mais vous pouvez emprunter l’iPhone d’un ami si vous le demandez gentiment.

Une fois cela fait, c’est aussi simple que de diffuser de la musique à partir de l’application de votre choix. Le cadre fonctionne bien avec Spotify Connect et Airplay 2, mais il n’y a pas de Bluetooth – une omission qui ne dérangera probablement pas la plupart des utilisateurs.

Il y a quelques boutons de commande à l’arrière de l’appareil pour lire, mettre en pause et sauter à travers les pistes, mais au-delà de notre test initial pour voir s’ils fonctionnaient, nous nous sommes contentés d’utiliser l’application Spotify pour le reste de notre examen car c’est bien plus pratique.

Son : chaud et grave

Et ici nous arrivons au plat de résistance. En regardant de côté, à quoi ressemble un haut-parleur semblable à un cadre photo ?

Grâce à l’entrée et à l’expertise audio de Sonos, le son proposé remplit la pièce, avec une chaleur agréable et un volume plus que suffisant pour animer une fête. Nous avons utilisé le cadre lors d’un barbecue caniculaire et il avait facilement assez de punch pour atteindre le jardin de l’intérieur, avec beaucoup d’énergie inexploitée à revendre.

Le bas de gamme est également étonnamment puissant compte tenu de la taille relativement petite. À tel point, en fait, que nous avons trouvé la basse un peu trop puissante dans la plupart des chansons que nous avons essayées. Heureusement, il est incroyablement facile de modifier le son à votre guise, grâce à l’égaliseur de l’application Sonos. Notre sweet spot a connu des changements très légers, avec des basses abaissées de -1 et les aigus augmentés de +1. La clarté globale est impressionnante, même si parfois les choses peuvent devenir légèrement boueuses si vous écoutez attentivement, même avec les réglages d’égalisation modifiés. Montez le volume au maximum et certaines chansons peuvent également sembler légèrement aiguës et perçantes dans les aigus.

Mis à part les pinailleries audiophiles, il s’agit toujours là d’une enceinte au son solide. Nous avons mis une variété de genres à l’épreuve et avons trouvé une expérience d’écoute agréable à chaque fois. Qu’il s’agisse de choisir les notes de basse funky de Flea avec un enthousiasme délicieux, de fermer les yeux et d’être emmené dans les clubs d’antan alors que de spacieuses gouttes de transe mélodique enveloppent nos oreilles, le son proposé ne déçoit pas. Il convient également de noter que le cadre photo peut également servir de haut-parleur supplémentaire à votre configuration de barre de son Sonos existante, vous permettant d’en coupler deux pour un son surround complet, ce qui en fait une configuration ultra-minimale qui se cache à la vue de tous.

Verdict : presque parfait

Il y a beaucoup à aimer dans ce cadre photo Symfonisk. Sa conception fait un excellent travail pour masquer son véritable objectif, et il offre beaucoup d’audio pour votre argent, avec la fiabilité du moteur audio et d’applications de Sonos offrant une configuration et une expérience d’écoute fluides.

Si on pouvait changer une chose, ce serait le câble d’alimentation disgracieux. Nous aimerions voir une batterie intégrée pouvant être chargée avec un câble pour une expérience d’écoute totalement sans fil entre les charges. Cela augmenterait évidemment le coût et le poids du produit final, mais nous pensons que c’est une option pour laquelle la plupart des gens opteraient avec plaisir.

Bien que vous puissiez acheter des enceintes similaires ou légèrement meilleures pour le même prix (la One SL de Sonos nous vient à l’esprit), rien d’autre ne se rapproche du fait d’offrir la même forme à ce prix. Si vous recherchez une enceinte percutante que vous pouvez cacher à la vue de tous, ne cherchez pas plus loin.