    Focal dévoile Mu-so Hekla, l'immersion sonore réinventée

    Focal dévoile Mu-so Hekla, l’immersion sonore réinventée

    Focal bouscule les codes du Home Cinéma avec Mu-so Hekla, un système immersif tout-en-un qui allie performance et simplicité d’usage.

    Transformant chaque moment d’écoute en une expérience inédite et riche en sensations, Mu-so Hekla est un compagnon du quotidien aussi fonctionnel que polyvalent.
    Lancé le 6 novembre, le produit sera dans un premier temps disponible en Corée du Sud et en Chine, puis dans le monde à partir du premier trimestre 2026. 

    Il sera en démonstration au CES de Las Vegas (6-9 janvier 2026) et à l’ISE de Barcelone (3-6 février 2026). Mu-so Hekla est disponible exclusivement dans les points de vente du réseau Focal Powered by Naim.

    Phone (3a) Community Edition, un nouveau modèle pour cocréer des produits avec les fans 
