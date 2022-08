On a testé… le Huawei MateBook 16S, premium et puissant

Une machine à grand écran conviviale et puissante pour les créateurs.

Grand écran. Fin et léger. Quand il s’agit d’ordinateurs portables, en principe, les deux s’excluent mutuellement ? Ce n’est pas le cas, dit Huawei, qui estime que le passage au travail hybride stimule la demande de machines minces qui ne vous alourdiront pas lorsque vous vous rendrez au bureau, mais embarquant un écran suffisamment grand pour ne pas avoir besoin d’un moniteur externe pour bien travailler ou télétravailler.

Le MateBook 16S est l’évolution ultime de cet idéal. Il s’agit d’un PC portable de 16 pouces qui se situe au sommet de la gamme d’ordinateurs portables de l’entreprise. Il est destiné aux professionnels de la création, avec un affichage aux couleurs précises et des performances suffisantes pour les travaux exigeants. Mais son prix (1599 €) est également très avantageux, histoire de vous faire y réfléchir à deux fois avant de passer cette commande de MacBook Pro.

Conception et fabrication du Huawei MateBook 16S : minimaliste et métallique

Pesant un peu moins de 2 kg, le MateBook 16S est incroyablement léger pour un ordinateur portable 16 pouces – en tout cas un avec autant de puissance sous le capot. Et ce malgré le fait que tout soit usiné à partir de métal, avec un processus de sablage en céramique lui donnant une surface légèrement texturée. Tout a l’air plutôt haut de gamme dans la couleur gris sidéral désormais emblématique de l’entreprise. Avec 17,8 mm d’épaisseur, vous n’aurez pas de mal à le glisser dans un sac pour ordinateur portable.

Huawei a réussi à intégrer une sélection décente de ports sur les côtés, avec deux ports USB 3, un port combo audio 3,5 mm, une sortie HDMI et deux ports USB-C. Un seul d’entre eux sert également de port Thunderbolt 4 pour les transferts de données à 40 Gbit/s, mais l’ordinateur portable sortira avec plaisir sur deux moniteurs 4K à la fois.

Nous sommes de grands fans du combo bouton d’alimentation / capteur d’empreintes digitales. C’est aussi rapide que les précédents ordinateurs portables Huawei, en passant l’écran de connexion Windows 11 en un clin d’œil. Ce qui est pratique, car la webcam intégrée ne prend pas en charge la reconnaissance faciale Windows Hello.

Clavier et pavé tactile Huawei MateBook 16S : frappe heureuse

Le clavier est dépourvu de pavé numérique afin d’insérer une grille de haut-parleur de chaque côté. Si vous passez tout votre temps sur votre ordinateur dans Excel, vous serez peut-être mieux servi par le Matebook D 16, plus grand public, et ses touches numériques séparées.

Pour la frappe, cependant, le Matebook 16S s’est révélé parfaitement confortable. Chaque touche est sensiblement espacée, seules les touches de fonction à mi-hauteur et les touches fléchées haut/bas devant être rétrécies pour s’adapter. Il y a juste ce qu’il faut de déplacement des clés, avec un coussin moelleux qui les empêche de toucher le fond. Nous n’avons eu aucun mal à nous mettre au diapason.

Le grand pavé tactile en verre sous le clavier est assez lisse, avec des points de détection de clic gauche et droit vers le bas du pavé – ou vous pouvez utiliser des tapotements à deux doigts si vous préférez. Il reconnaît de nombreux autres gestes à plusieurs doigts lorsque vous ne souhaitez pas appuyer sur l’écran tactile.

Écran & son Huawei MateBook 16S : le nombre d’or

Les abeilles ouvrières apprécieront l’écran tactile au format 3: 2 du MateBook 16S, capable d’afficher deux documents côte à côte. Les cadres ont été amincis afin d’intégrer la dalle dans un châssis qui n’est pas vraiment plus grand qu’un ordinateur portable 15 pouces. Mais il y a encore de la place en haut pour une webcam 1080p.

Le capteur 2 MP représente une grande amélioration par rapport à la caméra contextuelle vue sur les anciens modèles MateBook, qui se trouvait à l’intérieur du clavier et insistait pour vous donner un double menton chaque fois que vous passiez un appel vidéo. Le mode FollowCam de Huawei fait un excellent travail de suivi de votre visage lorsque vous vous déplacez dans le cadre, de la même manière que le Center Stage d’Apple. Cela fonctionne avec Zoom et Microsoft Teams pour le moment, et d’autres services de chat qui suivront plus tard. Son activation ne semblait pas avoir un grand impact sur la qualité de l’image, malgré l’utilisation du zoom numérique.

La résolution de la dalle 2520 × 1680 donne aux images et aux vidéos beaucoup de détails résolus, et elle devient raisonnablement lumineuse. La finition brillante rendait les reflets de la lumière un peu problématiques lorsque vous travailliez à côté d’une fenêtre, mais la charnière de l’écran a beaucoup de mouvement et les angles de vision sont très bons, il n’était donc pas trop difficile de trouver une position pratique. La couche tactile propose également le bon type de sensibilité.

La précision des couleurs est le grand défi de Huawei pour 2022, ce Matebook 16S promettant une couverture 100% sRGB et des panneaux calibrés individuellement pour garantir que ce que vous regardez représente le monde réel. Les images ont une quantité agréable de punch visuel, avec des tons réalistes et un bon contraste.

Il n’y a pas de support HDR, cependant, ce qui pourrait être un point noire pour ceux qui recherchent une machine de montage vidéo. Dommage aussi qu’un taux de rafraîchissement élevé ne soit pas proposé. Cela en fait pas le meilleur affichage à ce niveau de prix, mais reste une très belle dalle si vous passez vos journées à la regarder.

La paire de haut-parleurs stéréo orientés vers le haut qui flanquent le plateau du clavier est très sonore et d’une clarté impressionnante. Ils n’ont pas le même rendu dans les basses que ceux des derniers MacBook Pro, mais ils s’en rapprochent assez. Vous pouvez également augmenter le volume sans aucune distorsion, ce qui peut vous éviter de vous précipiter sur une enceinte portable lorsque vient le moment de vous gaver de Netflix.

Performances et autonomie du Huawei MateBook 16S : bon pour la productivité “toute la journée

Le modèle de base Matebook 16S n’est pas vraiment à court de puissance, avec un processeur Intel Core i7 de série H, 16 Go de mémoire DDR5 et 1 To de stockage SSD NVMe. Si vous avez un réel besoin de vitesse, cependant, notre unité de test était encore plus costaude. Elle exécutait un Core i9-12900H, un mastodonte à 14 cœurs et un processeur maintenu au frais par une configuration à double ventilateur à caloducs multiples.

Cette puce est censée atteindre jusqu’à 5 Ghz lorsque les limites thermiques le permettent, mais nous avons généralement vu environ 3,5 GHz tout en la stressant avec des benchmarks ou des jeux – même après avoir activé le mode Performance. C’est toujours très rapide, assez pour faire des tâches de bureau régulières une promenade dans le parc, mais les fans doivent travailler assez dur pour garder tout au frais sous charge. Cela les rend assez bruyants – pas de manière exagérée, mais suffisamment pour que vous ne puissiez pas les manquer en train de tourner de haut en bas. Les développeurs de code et les processeurs de données remarqueront le plus, car les fans sont presque silencieux lorsqu’ils naviguent simplement sur le Web ou écrivent des e-mails.

Les graphiques Intel Iris Xe pourraient être une bonne avancée par rapport aux GPU intégrés de votre grand-père, capables d’accélérer les montages d’images et de vidéos et même de gérer un peu de jeu, mais restent en deçà de ce qu’une carte graphique dédiée peut gérer. Les artistes et les amateurs de rendus 3D vont attendre plus longtemps ici qu’ils ne le feraient ailleurs. Vous n’allez pas non plus jouer à des jeux à la résolution native de l’ordinateur portable. Les titres d’esports comme League of Legends, Overwatch et CS:GO gèrent environ 60 im/s à 1080p avec des réglages moyens.

Avec une batterie de 84 Wh, le Matebook 16S peut être bon pour la productivité “toute la journée” – tant que vous vous en tenez aux choses simples et que vous n’utilisez pas le mode Performance. Avec un mélange de navigation Web, de courrier électronique et d’édition de documents, nous avons tenu environ cinq à six heures, selon la luminosité de l’écran. C’est plutôt bien pour un ordinateur portable Windows, bien que les MacBook incroyablement efficaces d’Apple soient toujours les champions de la longévité.

Au moins, vous n’aurez pas à vous soucier de trimballer une grosse brique d’alimentation avec vous : l’adaptateur USB-C de 135 W (90 W si vous optez pour la version Core i7) est capable de recharger l’ordinateur portable de 50 % en moins de la moitié une heure. Il est également petit et léger, bien loin des chargeurs costauds dont la plupart des machines puissantes ont besoin.

Il convient également de souligner l’écosystème matériel et logiciel en pleine croissance de Huawei. Les autres kits Huawei à proximité sont automatiquement détectés et vous pouvez les coupler à l’ordinateur portable en quelques clics. Il vous permet d’exécuter plusieurs applications Android à partir d’un smartphone Huawei sur l’écran d’un ordinateur portable ou d’utiliser une tablette Huawei comme tablette graphique. C’est quelque chose qu’Apple fait avec brio, c’est donc formidable de voir n’importe quelle marque exécutant Windows se rapprocher si près de l’égaler.

Huawei MateBook 16S : le verdict

Pour une machine passe-partout avec un écran de grande taille, le MateBook 16S aligne beaucoup de bonnes notes. Il est bien construit, possède un écran coloré et peut être équipé du type de puissance qui embarrasserait de nombreux ordinateurs de bureau. À 1599 € pour un modèle Core i9 lorgnant sur un MacBook M1, il semble également être d’un excellent rapport qualité-prix pour quiconque peut tirer parti de tout ce muscle du processeur.

Cependant, dans le monde réel, la puce est rarement capable de fléchir complètement ses muscles. Quiconque a besoin d’autant de puissance voudra probablement aussi un GPU dédié, ce qui n’est pas une option ici. Les créatifs qui ont besoin de plus que Photoshop peuvent être déçus, mais ce Matebook 16S gagne absolument une place sur la liste restreinte pour tous les autres travailleurs qui ne sont pas enchaînés à un bureau.

L’avis de Stuff

Note : 4/5

Un PC portable fin et léger particulièrement puissant, avec un écran net et de grande taille, idéal pour le travail hybride. La durée de vie de la batterie est excellente et tout semble convenablement premium. Si vous n’avez pas besoin de tâches graphiques de pointe, c’est un excellent choix.

Les plus

Grand écran haute résolution idéal pour travailler et jouer

La qualité de construction et les matériaux correspondent au prix demandé

Autonomie stellaire de la batterie

Les points

Pas d’option GPU dédiée

Un Core i9 pourrait être considéré comme exagéré, un i7 suffirait

Pas d’écran à taux de rafraîchissement élevé ou HDR