On a testé… le Honor MagicBook Pro 2020, un PC polyvalent à prix sage

Il n’y a pas qu’Apple dans la vie, quand il s’agit de s’offrir une belle machine nomade. Et Honor ne se cache pas d’avoir révisé ses classiques cupertiniens pour concevoir ce MagicBook Pro 2020, un PC portable 16.1 pouces, proposé à un prix très raisonnable de 899 €.

Pourvu d’un processeur Ryzen 5 4600H d’AMD, de 16Go de RAM DDR4 (soudé sour la carte mère), il embarque un disque dur SSD de 512Go etun grand écran sans webcam (cachée sous la touche photo entre F6 et F7) et une batterie offrant une bonne autonomie et pour un poid raisonnable de 1,7 Kg.

Le Honor MagicBook Pro 16.1 se présente dans une robe argentée et sobre des plus simple et élégante, mais pas prenium, Une apparence minimaliste qui rappelle en toute logique les produits de Huawei, puisqu’il s’agit de la maison-mère de Honor, avant la récente séparation entre les deux marques. L’écran Full HD est de bonne facture et permet de faire touner dans de bonne conditions l’essentiel des films et même jeux du moment. Les deux hauts-parleurs de chaque coôé du clavier fonctionnent plutôt bien et restituent un son très correct pour un usage au quotidien. Bon, évidemment, ce n’est pas non plus une barre de son de home cinéma. Côté autonomie, comptez 9h en moyenne et 3 ou 4h si vous jouez au lieu de travailler. Détail de famille : l’adaptateur secteur, assez compact, est le même modèle USB-C (65 W) que celui fourni avec les PC de Huawei.

Cet Honor MagicBook Pro 2020 embarque aussi, pour l’amateur de télétravail que vous êtes devenu, 3 ports USB-A , un port HDMI et un pour USB-C qui pourra être utilisé pour la recharge rapide grace au 65W (une recharge de 30 minutes pour 50% et 1h30 pour une recharge totale). Un second port USB-C aurait donc été apprécié. Mais, comme chez Apple, il suffira de s’offrir un adaptateur polyvalent, car il manque aussi un port SD.

Au final, voici un PC portable de bonne facture, avec quelques lacunes côté ports, et pas de carte graphique dédiée. Mais en termes de performances pures, le processeur AMD Ryzen 5 4600H fait le job. C’est un modèle à 6 cœurs / 12 threads qui fonctionne à une fréquence de base de 3 GHz (turbo jusqu’à 4 GHz), accompagné de 16 Go de mémoire de DDR4 et d’un SSD de 512 Go.