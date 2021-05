On a testé le Google Nest Hub (2e génération)

La deuxième génération du Nest Hub de Google est là pour contrôler votre maison intelligente, offrir une assistance vocale et même améliorer votre sommeil.

La deuxième génération de l’écran intelligent Nest Hub de Google a atterri, deux ans après que la société ait retiré le Google Home précédemment nommé sous la marque Nest. Et elle a appris quelques nouvelles astuces en cours de route. L’écran 7 pouces offre toujours tout l’Assistant Google, le contrôle de la maison intelligente de son prédécesseur, mais avec une qualité sonore améliorée, une détection vocale améliorée et l’ajout de capacités de suivi du sommeil, qu’il gère sans une seule caméra.

Tout cela à prix sage, en plus.

Design: au bord de la gloire

Depuis la première itération, peu de choses ont changé du point de vue de la conception, mais il y a eu quelques améliorations pour l’aigle aux yeux affutés que vous êtes. Par exemple, l’écran de 7 pouces est maintenant « sans bord », le verre s’étirant jusqu’au bord de l’écran où il y avait auparavant une bordure en plastique.

Cet écran flottant est toujours légèrement incliné sur une base en tissu, qui contient tous les atouts audio du Hub. Les options de couleur pour ce tissu ont été étendues pour inclure également Sand and Mist, proposé pour sa «présence apaisante» dans des espaces comme la chambre à coucher. C’est celui que nous avons testé pour que vous puissiez avoir une idée de son degré d’apaisement.

À l’arrière, vous trouverez un interrupteur pour allumer et éteindre les trois microphones à champ proche et en haut de l’écran, il y a le capteur de lumière ambiante EQ pour ajuster l’affichage en fonction de la lumière dans la pièce et aussi pour travailler avec La nouvelle technologie Soli de Google pour suivre votre sommeil.

Comme l’année dernière, il n’y a pas de caméra ici, donc pas d’appel vidéo à partir de cet écran comme vous pouvez le faire sur un Amazon Alexa Echo Show. Cela semble un peu dommage, mais Google a décidé de donner la priorité aux problèmes de confidentialité. C’est un design intelligent et compact, qui fait également sa part pour l’environnement, car il est composé à 54% de plastique recyclé.

Caractéristiques : Le compagnon ultime de la maison intelligente

La fonctionnalité de base du Google Nest Hub est bien sûr un haut-parleur intelligent avec Assistant Google intégré. Cela signifie qu’il fera tout ce que nous avons l’habitude de demander à un assistant vocal de nous aider, avec les éléments visuels supplémentaires que vous pouvez obtenir de l’écran. On aime vraiment cette dimension supplémentaire d’avoir un écran qui ajoute à vos commandes vocales.

Par exemple, si vous demandez à Google quel temps il fait, vous obtiendrez un graphique météo pour la journée. Demandez à Google un itinéraire pour vous rendre au travail, il l’affichera sur Google Maps et demandez à Google de lire votre “Post- lockdown party playlist »et il la trouvera sur Spotify, vous montrant la pochette de l’album et les commandes à l’écran.

La reconnaissance vocale est également intégrée. Ainsi, lorsque vous lui demandez à quoi ressemble votre journée, elle vous parlera de votre agenda et non de celui de votre partenaire ou de votre colocataire.

Il existe désormais trois micros à champ proche au lieu de deux, ce qui signifie que le Nest Hub 2 devrait mieux capter vos commandes vocales que jamais. Il ne devrait pas être nécessaire de crier sur votre musique pour enregistrer une nouvelle commande vocale. Il y aura des moments où vous préféreriez qu’il n’y ait pas de haut-parleur intelligent dans la pièce, bien sûr, et il y a un bouton de sourdine physique à l’arrière de l’écran pour avoir l’esprit tranquille que le Nest Hub n’écoute pas . Vous pouvez également demander à Google d’utiliser le mode Invité, qui ne stockera pas vos commandes de l’Assistant dans votre compte Google lorsqu’il est activé.

La domotique est un autre élément important du programme M.O. de Google Nest Hub. L’engin s’est connecté à notre système de chauffage actif Hive sans problème et a permis de régler les vannes de radiateur dans différentes pièces, le tout à la voix. Vous voulez mettre en place une routine pour déclencher ensemble quelques actions de maison intelligente? Le Nest Hub facilite grandement l’utilisation de l’application Google Home sur votre téléphone, ainsi que la configuration de nouveaux appareils.

La connectivité de la maison intelligente devrait également être meilleure que jamais sur cette itération du Nest Hub, grâce à l’ajout de Thread, un protocole de communication ouvert similaire à Zigbee qui rend la connexion de votre maison intelligente plus facile et plus fiable.

Enfin, le Nest Hub 2 fait également office de cadre photo numérique ultime, avec la possibilité de lire vos photos de Google Photos en boucle. Vous pouvez également demander à Google de lire vos photos à partir d’un emplacement ou d’une date spécifique, si vous le souhaitez. Le capteur Ambient EQ détecte intelligemment la lumière ambiante dans la pièce et ajuste la luminosité de l’écran en conséquence.

Détection du sommeil : rien que pour vos yeux

Google a ajouté une technologie de suivi du sommeil au Nest Hub 2, dans une fonctionnalité appelée Sleep Sensing. Il utilise la puce Soli de Google, un radar à basse énergie capable de détecter uniquement les mouvements, pas des corps ou des visages spécifiques.

Placez le Nest Hub 2 sur votre table de chevet (il y a un court processus de configuration sur le Hub 2 lui-même) et il commencera à collecter des données de sommeil, à analyser les mouvements et la respiration la nuit pour vous aider à vous faire une idée de la qualité de votre sommeil. Il peut détecter des épisodes de ronflement et de toux, ainsi que des changements de température et de lumière qui pourraient vous aider à comprendre pourquoi vous ne vous réveillez pas en vous sentant rafraîchi le matin.

Il faut 24 heures pour commencer à se faire une image de votre sommeil et au fil du temps, vous commencerez à proposer des recommandations sur les choses que vous pouvez faire pour améliorer votre sommeil, comme les heures de coucher suggérées. Vous pouvez également accéder à vos données de sommeil via l’application Google Fit, et il est suggéré qu’elle pourrait fonctionner en association avec FitBit à l’avenir.

La détection du sommeil est entièrement optionnelle, et Google affirme que tout audio enregistré, tel que le ronflement, est analysé sur l’appareil et n’est envoyé nulle part ailleurs. Il indique également que les données de sommeil ne seront pas utilisées pour personnaliser les annonces. Vous ne devriez donc pas voir d’annonces osées après une nuit particulièrement agitée. Bien qu’il s’agisse d’un ajout intéressant à l’offre d’affichage intelligent, son utilité dépendra de l’endroit où vous avez installé votre Nest Hub 2.

Les écrans intelligents sont souvent placés dans des pièces plus centrales de la maison pour un contrôle intelligent de la maison tout au long de la journée. Cela rend tout sauf inutile à moins d’avoir un deuxième écran dans la chambre, auquel cas vous payez pour une technologie qui ne sera utile que dans certains cas.

Cela dit, le Nest Hub 2 est moins cher que son prédécesseur, ce qui rend cette fonctionnalité agréable à avoir exactement pour ceux qui choisissent des écrans intelligents pour leurs chambres. Cependant, Google a suggéré que la fonctionnalité soit en préversion jusqu’en 2022, ce qui signifie qu’elle pourrait bien être une fonctionnalité payante une fois qu’elle sera sortie de la version bêta.

Son et vidéo : plus qu’avant

Google a accordé un peu plus d’attention au son cette fois-ci, ajoutant apparemment 50% de basses en plus que le Nest Hub d’origine. Cela sonne certainement mieux pour cela, donnant au son une autorité et un poids supplémentaires dans les basses par rapport à son prédécesseur, mais ce ne sera toujours pas une enceinte sur laquelle vous organisez une fête – les basses sont toujours assez légères, et manquent aussi un peu de punch aussi.

Ce n’est pas vraiment son intention d’être le roi de la fête – ni de résister à une critique vraiment audiophile. Elle est conçue pour faire le travail pour quelques morceaux pendant que vous préparez le dîner, et offre un son clair et net pour les podcasts et la lecture vidéo. Le volume maximum se déforme avec les flux Spotify, mais vous pouvez obtenir une sortie décente pour une cuisine chantée de quelques crans vers le bas.

En ce qui concerne la vidéo, l’écran de 7 pouces du Nest Hub 2 n’est peut-être pas parfaitement adapté aux marathons cinématographiques.

Heureusement, Google a étendu les capacités du Nest Hub 2 et intègre désormais Netflix, Disney +, All4 et YouTube que vous pouvez contrôler par la voix, ainsi que la fonctionnalité Chromecast pour la diffusion à partir d’autres applications, telles que iPlayer.

Les gestes rapides utilisant Motion Sense vous permettent de «toucher» l’air pour mettre en pause et lire à la fois de la musique et des vidéos – parfait lorsque vous avez les mains en désordre dans la cuisine.

Verdict – Google Nest Hub 2

Le Google Nest Hub 2 est un écran intelligent fantastique et riche en fonctionnalités qui est désormais disponible à un meilleur prix que jamais. Le son dont il est capable ne remplacera pas vos enceintes dédiées, et la nouvelle fonction de détection du sommeil ne sera utile que si vous voulez un écran intelligent dans votre chambre. Mais en termes de fonctionnalités de contrôle de la maison intelligente et d’assistance vocale, c’est un petit interprète astucieux. Il manque juste une caméra pour les appels vidéo pour en faire le package complet.