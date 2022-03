On a testé… l’Amazon Echo Show 15

Amazon est de retour avec son plus grand écran alimenté par Alexa… Alors nous avons passé quinze jours à le laisser organiser notre vie comme un HAL 9000 installé dans la cuisine.

Amazon adore sortir de nouveaux types d’appareils Echo. Cette fois, il fixe vraiment quelque chose sur le mur. L’Echo Show 15 est une version ÉNORME de 15,6 pouces du concept “Alexa avec un écran” qui peut être utilisé en mode portrait ou paysage et est principalement conçu pour être fixé au mur.

Il est livré avec un kit de montage, tandis qu’un câble plus long est disponible si vous souhaitez l’accrocher loin d’une prise de courant. Et si l’idée d’un montage mural vous rebute, il peut également être placé sur un support funky (et naturellement disponible séparément).

Comme les autres appareils Echo Show à grand écran, celui-ci est conçu pour les cuisines et les salons familiaux – mais ici, les choses sont poussées à l’extrême, avec une bibliothèque de widgets personnalisables qui signifie que vous pouvez laisser des notes autocollantes pour les autres dans votre maison, vérifier votre calendrier que vous partez le matin ou ajoutez des choses à votre liste de courses. Et cela fait aussi un cadre photo époustouflant.

Cet engin n’est pas très différent des versions précédentes, et vous obtenez ici toutes les caractéristiques familières des autres écrans Alexa, comme un cache de caméra et des boutons sur le côté de l’écran (y compris la coupure du micro). La qualité sonore est bonne pour l’écoute en cuisine, mais pas plus.

Jour 1 : Plus grand que jamais

Nos premières impressions de l’écran de 15,6 pouces : il est vraiment bon pour visualiser tous les types de contenus. On apprécie particulièrement d’espionner la sonnette Ring à travers, et c’est génial pour les appels vidéo de la même manière que les appareils Portal de Facebook. Vous pouvez voir une caméra comme un flux en direct image dans l’image, ce qui pourrait être pratique pour, par exemple, garder un œil sur le chien pendant que vous préparez le dîner.

Vous savez peut-être qu’Alexa peut reconnaître les voix de chacun. Comme les Show 8 et 10, le 15 va encore plus loin avec Visual ID. Une fois que vous avez enregistré votre visage (comme si vous utilisiez Face ID sur un iPhone), il affichera un contenu personnalisé en fonction de vos choix.

Cela peut être utile de plusieurs façons : peut-être que les scores de football pourraient être montrés uniquement aux personnes qui s’en soucient, mais vous pouvez également voir des rappels que vous vous êtes fixés… ou même les attribuer de manière passive-agressive à d’autres personnes.

Jour 3 : Comment ça va ?

Après quelques jours d’utilisation régulière, il est clair que, par rapport à d’autres, il s’agit d’une expérience bien améliorée d’utilisation d’Alexa avec un écran tactile. Mis à part la personnalisation des widgets, tout ici pourrait déjà être fait – mais c’est le polissage qui y a été appliqué qui fait vraiment briller l’Echo Show 15. Cela est dû en partie à l’espace supplémentaire disponible, mais il est également possible d’utiliser l’écran tactile beaucoup plus efficacement pour parcourir le contenu comme vous le feriez sur un iPad (aidé par le manque de décalage du processeur AZ2 de dernière génération).

Jour 5 : besoin de plus de widgets

Les widgets inclus sont assez décents (pouvoir voir les choix Spotify est génial) et la galerie de widgets fonctionne bien, mais nous avons vraiment hâte que des widgets tiers apparaissent – ​​comme Amazon le dit. Bien que tous les services intégrés fonctionnent bien, de nombreuses compétences Alexa ont clairement été écrites en pensant uniquement au contrôle vocal.

Les widgets peuvent être réorganisés facilement et vous pouvez redimensionner certains d’entre eux en appuyant longuement.

Jour 7 : La caméra n’est pas aussi bonne que sur le Show 8

Il me manque l’appareil photo 13 MP de l’Echo Show 8 – celui-ci n’est qu’à 5 MP. Et ce n’est même pas une question de mégapixels, vraiment : pour les appels vidéo, ce qui manque, c’est le cadrage automatique du Show 8 pour vous garder au centre du cadre lorsque vous vous déplacez dans la pièce.

Jour 10 : Pas de support YouTube

J’ai envie de regarder d’adorables vidéos de chatons aujourd’hui… sauf qu’Amazon et Google n’ont toujours rien convenu pour autoriser l’application YouTube sur les appareils Echo Show. C’est l’une des raisons pour lesquelles beaucoup chercheront plutôt une tablette ou un téléphone pour regarder des vidéos plutôt que de demander à Alexa – même si vous pouvez regarder Prime Video ou Netflix sur l’Echo Show 15 (en Full HD).

Jour 14 : Verdict

L’Echo Show 15 est beaucoup moins difficile à connaître que l’excentrique Echo Show 10, sans mouvements étranges auxquels s’habituer. C’est juste dommage qu’il n’y ait pas d’autres options de couleur que le noir (OK, noir et blanc), ce qui pourrait aider cette merveille murale à s’intégrer plus facilement à différents styles de décoration. À part cela, cependant, c’est un gagnant.

Note : 5/5

L’affichage intelligent d’Amazon est apparemment arrivé à maturité.

Les plus : Bon produit ; Super affichage ; Les widgets sont les bienvenus

Les moins : Plus de widgets nécessaires ; pas donné ; plutôt lourd (2,2 kg)