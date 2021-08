On a (déjà) testé… le Samsung Galaxy Z Flip 3

Le téléphone pliable le plus abordable au monde est officiellement disponible.

La plupart des téléphones sont ennuyeux. Là, c’est dit. L’époque où Nokia, Motorola et Samsung expérimentaient des formes folles nous manque. Des claviers circulaires aux écrans coulissants et aux machins rotatifs, c’était le Far West de la conception des téléphones.

Mais voici le Samsung Galaxy Z Flip 3 qui, malgré son surnom, n’est que le deuxième combiné à clapet de la gamme pliable de Samsung. À près de 1000 euros, c’est le téléphone pliable le plus abordable que nous ayons vu à ce jour, (un peu) plus accessible que son frère plus cher, le smartphone-tablette Fold 3.

Les améliorations par rapport à son successeur incluent une gamme de finitions de couleurs chics, une construction plus robuste (qui inclut miraculeusement l’étanchéité) et un écran avant plus grand de 1,9 pouces pour les selfies, les commandes de musique, les notifications et plus encore.

Pour le reste, la configuration de la double caméra principale et la capacité de la batterie sont les mêmes que celles du Z Flip d’origine, et elles rencontrent le même problème de conception – pourquoi auriez-vous un téléphone deux fois plus épais dans votre poche une fois plié, sans gagner d’écran supplémentaire pour la peine ? Parce que ça a l’air cool, bien sûr. Est-ce une raison suffisante pour acheter le Z Flip 3 ? Il est temps de le découvrir.

Samsung Galaxy Z Flip3 : conception

Ce Z Flip 3 est un bon petit diable. L’arrière bicolore noir et crème de notre unité de test se démarque, mais c’est la forme pliable qui va vraiment plaire. Ressemblant à un smartphone tout à fait normal lorsqu’il est ouvert, il peut comme par magie se plier horizontalement en deux, se transformant en un carré techno qui rappelle une vieille Nintendo Game Boy Advance SP.

Bien que la nouveauté des téléphones pliables se soit légèrement estompée, c’est toujours un spectacle à voir. Grâce à certaines améliorations de conception et à des matériaux plus robustes (dont l’un est le nouvel aluminium ultra-résistant de Samsung), il s’agit également de l’un des téléphones pliables les plus robustes que nous ayons rencontrés à ce jour. Non seulement cela, mais le haut-parleur du modèle d’origine a été mis à niveau pour une stéréo plus forte et plus claire, bien que nous préférions toujours utiliser des écouteurs.

En mains, il est aussi solide et premium que prévu, mais vous remarquerez que les choses sont un peu plus serrées dans les poches car l’épaisseur du téléphone lui-même double. C’est une chose à laquelle penser si vous avez un penchant pour les jeans skinny.

Affichage : net, lisse et fonctionnel

L’écran principal AMOLED pliable de 6,7 pouces 1080 x 2640 du Flip 3 est une pure beauté. Il est net, avec des couleurs vives et des noirs riches, tout ce que vous attendez d’un écran Samsung. C’est aussi un 120 Hz. Le rapport hauteur/largeur plus étroit de 22:9 le rend également idéal pour les films sans barre noire, ce qui est une aubaine pour les amateurs de vidéo.

À l’extérieur, l’écran extérieur plus petit de 1,9 pouces fait presque le double de la taille de celui des Flips d’origine, ce qui est une amélioration importante. Il est maintenant assez grand pour des selfies plus confortables en utilisant les principales caméras arrière, en affichant vos notifications, en contrôlant la musique, en gardant le contrôle de vos statistiques de fitness, et plus encore, le tout sans avoir à ouvrir l’écran principal. Un ajout vraiment utile, qui devrait bien vous servir, surtout lorsque vous êtes en déplacement, car l’écran principal ne peut pas être facilement ouvert d’une seule main.

Appareil photo : pas époustouflant

Les deux caméras principales 12 MP large et ultra-large du Z Flip 3 sont corrects, mais pas excellents. Les prises de vue excellent dans un bon éclairage, avec les couleurs Samsung habituelles légèrement sursaturées que la plupart des gens connaissent et aiment. Si vous êtes satisfait du pointage et de la prise de vue en forte luminosité, ça va. Les amateurs de portraits seront également contents, d’autant plus que l’écran extérieur peut être utilisé pour montrer à vos sujets à quoi ils ressemblent pendant que vous prenez leur visage en photo.

Malheureusement, la configuration de la caméra est la même que celle du Z Flip d’origine, ce qui signifie que vous n’avez accès qu’au même zoom optique 2x dérisoire. Si vous êtes un fan de choses comme la photographie architecturale comme nous le sommes, c’est une limitation assez importante. Vous pouvez utiliser le zoom numérique, bien sûr, mais les détails diminuent assez rapidement. Les choses vacillent aussi un peu la nuit. Alors que les caméras éclairent les photos sombres avec des résultats admirables (surtout lorsque vous pliez le combiné à moitié et utilisez sa base stable comme trépied), même les plus lumineux ont tendance à manquer de détails. Bref, peut mieux faire.

Puissance et performances : c’est chaud !

Les caractéristiques du Flip 3 satisferont même les plus taquins. Avec un processeur Snapdragon 888 incroyablement rapide, 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage, il gère facilement tout ce que vous voudrez lui donner. Des jeux AAA comme Call of Duty Mobile au streaming, et plus encore, vous ne le prendrez pas en défaut. Une chose que nous avons remarquée, cependant, est à quel point l’arrière de l’appareil peut devenir chaud après un certain temps. Nous ne savons pas si cela est dû au fait que, une fois déplié, le Z Flip 3 est en fait assez fin et a donc moins d’espace pour le refroidissement, ou s’il s’agit d’un bug, mais cela ne semble pas avoir affecté ses performances. jusque là. Nous avons vu des chaleurs similaires comme le Xiaomi Mi 11 Ultra, donc ce n’est pas rare. L’interface utilisateur est propre et intelligente, conçue pour une utilisation plus facile à une main. Il existe quelques applications limitées qui utilisent également le mode Flex, une fonctionnalité qui divise l’interface en deux en plaçant la vue en haut et les commandes en bas. Au moment de la rédaction de cet article, la chose la plus utile que vous puissiez faire avec cela est d’utiliser la base partiellement pliée comme trépied pour les prises de vue nocturnes à longue exposition et les appels vidéo mains libres.

Batterie : taillée pour la journée

Avec une utilisation régulière, la batterie de 3300 mAh du Z Flip 3 tiendra une journée. Au cours des premiers jours de notre examen, avec des tests intensifs, nous avons peut-être un peu poussé cela. Mais malgré sa capacité plus petite (par rapport à quelques autres produits phares), vous pouvez être tranquille en sachant que vous aurez une journée complète d’utilisation de ce Z Flip 3.

Sa charge rapide de 15 W est, malgré son nom, très lente par rapport à d’autres combinés comme Huawei, OnePlus et Xiaomi, qui nous ont gâtés avec des vitesses de charge incroyablement rapides dépassant les 66 W.

Comparaisons

Le Samsung Galaxy Z Flip3 est-il si différent du Galaxy Z Flip ? Contrairement à ce que vous pourriez deviner, il n’y avait pas de Z Flip 2 entre ce nouveau téléphone et l’original pliant. Ils sont assez similaires, mais le Samsung Galaxy Z Flip3 a de bien meilleures chances d’avoir un succès grand public au moins modeste. Il arrive à 300 € de moins. Vous n’obtenez que la moitié du stockage, mais un téléphone plus beau. Et le Motorola Razr ? Pas de contestation, le Samsung Galaxy Z Flip3 gagne à nouveau. Il est moins cher, plus puissant, et le Razr de Motorola est basé sur le téléphone multifonction original Razr de 2004… Cela a peut-être attiré les journalistes tech nostalgiques, qui regrettent 2004. Mais le Flip3 est plus susceptible de plaire à ceux qui considèrent déjà que Lady Gaga est rétro. Le Samsung Galaxy Z Flip3 a l’air beaucoup plus moderne, en particulier dans la façon dont l’écran se fond dans le design extérieur lorsqu’il n’est pas allumé.

Verdict

À moins de 1000 euros, le Z Flip 3 est une passerelle plus abordable vers le monde des téléphones pliables, ce qui est une bonne chose (et pourrait également expliquer l’absence d’une configuration de caméra améliorée). Si vous recherchez un beau design audacieux qui attirera les yeux à la seconde où vous le sortirez et le déplierez, alors vous serez très heureux. Il maîtrise également les bases, avec un appareil photo performant, des tonnes de puissance et une autonomie d’une journée.

Si vous recherchez plus de fonctionnalité que de forme, vous feriez peut-être mieux d’attendre une future itération dotée d’un appareil photo renforcé et d’une batterie plus grande et plus rapide. Ou, si vous avez de l’argent, pensez au Z Fold 3, qui justifie son épaisseur dans la poche et son prix plus élevé avec un écran plus grand qui se transforme en tablette. Mais nous aimons la direction que cela prend, Samsung, et nous sommes ravis d’en voir plus.