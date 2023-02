Offrez-vous les BO de Stranger Things, Westworld, Batman et Star Trek en vinyle

Diggers Factory propose les BO de Stranger Things, Westworld, Batman, Star Trek et Batman en vinyle.

La collection Soundtracks chez Diggers Factory propose une multitude de bande-originales qui ont marqué le grand et le petit écran. Plongez dans l’univers de séries mythiques telles que Stranger Things, Westworld et Star Trek, ou dans l’ambiance de films légendaires comme la trilogie Batman et la saga Twilight, avec les vinyles des plus belles musiques de BO composés par les plus grands : Ramin Djawadi, Hans Zimmer, James Horner et bien d’autres.

STRANGER THINGS

Direction l’upside down chez Diggers Factory. Profitez des bandes-originales du phénomène mondial Netflix Stranger Things, composées par Kyle Dixon et Michael Stein du groupe électronique Survive. L’usage intensif de synthétiseurs rend hommage aux artistes et compositeurs de films des années 1980, notamment Jean-Michel Jarre, Tangerine Dream, Vangelis, Goblin, John Carpenter, Giorgio Moroder et Fabio Frizzi. Projet disponible dés maintenant dans un double vinyle bleu et rouge.

DARK. NIGHT

Cette compilation unique rassemble les Bandes Originales des trois films réalisés par Christopher Nolan, composés par deux des plus grands compositeurs de musique de grand écran contemporains : Hans Zimmer et James Newton Howard. La carrière illustre de Hans Zimmer englobe certains des plus grands films des deux dernières décennies, notamment Le Roi Lion, Gladiator, Pirates des Caraïbes, The Da Vinci Code, Inception et Sherlock Holmes. Parmi les œuvres de James Newton Howard figurent Pretty Woman, Le Prince des marées, The Sixth Sense et The Hunger Games.

WESTWORLD

Découvrez la Bande-originale de la série Westworld, une des séries américaines événements portant le récit d’une captivante odyssée. Elle fascine et enivre par sa bande-originale exceptionelle composée par Ramin Djawadi, qu’on retrouve également sur la série phénomène HBO, House of the Dragon, et Game of Thrones. Profitez de ce projet dans un magnifique double vinyle blanc.

STAR TREK SAGA

Plongez dans l’univers intergalactique de la saga légendaire qui a marqué le monde de la science-fiction, Star Trek. Ce vinyle de 10 titres est une histoire complète de 43 ans de musique de Star Trek, depuis la série télévisée originale de 1966 jusqu’à la superproduction cinématographique de J.J. Abrams. La musique de Star Trek est au cœur de la légende – mystérieuse et majestueuse, elle a été écrite par certains des compositeurs les plus respectés au monde, dont les grands noms de l’industrie, Jerry Goldsmith, James Horner et Alexander Courage.

Rassemblant quelques unes des meilleures compositions du chef d’oeuvre audiovisuel, ce projet vous fait profitez d’une véritable épopée symphonique.

TWILIGHT

Délectez-vous de la musique de l’emblématique Saga, Twilight tout en rêvant d’histoires de vampires et de loups-garous avec notre nouveau disque vinyle rouge en édition limitée.