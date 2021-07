Nothing dévoile ses écouteurs sans fil Ear à 99 €

Nothing annonce aujourd’hui le lancement de ses ear, des écouteurs sans fil dotés d’un design transparent caractéristique et offrant une expérience utilisateur haut de gamme.

Bénéficiant d’une autonomie allant jusqu’à 34 heures avec le boîtier, de puissants haut-parleurs dynamiques de 11.6 mm et de nombreuses technologies de pointe, notamment la réduction de bruit active, les Nothing ear promettent une expérience sonore pure à seulement 99 €.

L’esthétique épurée des Nothing ear, avec leur design transparent laisse apparaître toute l’ingénierie du produit, exposant ainsi la majeure partie des composants – tels que les microphones, les aimants et le circuit imprimé. Chaque élément a été pensé avec un but précis, de la pastille rouge indiquant l’écouteur « Droit » à la surface plate des écouteurs qui permet de gérer les commandes gestuelles de manière intuitive. Leur design a par ailleurs été développé pour offrir un confort incomparable. Chaque écouteur pèse seulement 4,7 g et présente des évents pour réduire la pression interne de l’oreille. Le design ergonomique des Nothing ear vient épouser la forme de votre oreille et les trois embouts en silicone de tailles différentes vous permettent de parfaitement les ajuster.

La pureté du son est obtenue grâce à un haut-parleur dynamique de 11.6 mm. Les ingénieurs du son de chez Teenage Engineering ont minutieusement travaillé sur le traitement sonore afin d’obtenir des performances équilibrées dans les graves, les médiums et les aigus. Par ailleurs, le Bluetooth 5.2 permet une connectivité de grande qualité, afin de ne jamais rater aucune note.

La réduction de bruit active des Nothing ear opère grâce à trois micros haute définition pour permettre de profiter de sa musique, films et podcasts en toute tranquillité. Le mode « Light » permet une réduction modérée du bruit, tandis que le mode « Maximum » supprime le bruit dans des environnements plus bruyants comme dans un avion ou au bureau. Lorsque l’utilisateur souhaite revenir à la réalité, il n’a qu’à activer le mode « Transparency ». Enfin, Clear Voice Technology est une technologie spécialement développée pour les Nothing ear qui réduit les bruits de fond gênants – lorsque de discussion, y compris dans des conditions venteuses, afin que la voix soit claire, nette et précise lors des appels.

Les Nothing ear misent sur une autonomie pouvant aller jusqu’à 5,7 heures d’écoute –avec les écouteurs seuls et jusqu’à 34 heures avec le boîtier1. Le boîtier compact bénéficie de la charge rapide : 10 minutes de charge

du boîtier permettent d’obtenir jusqu’à 8 heures d’autonomie. Le boîtier des Nothing ear dispose également de la recharge sans fil et est compatible avec tous les chargeurs Qi.

D’autres fonctionnalités, notamment disponibles via l’app ear, incluent « Find My Earbud (Trouver Mon Ecouteur) », l’égaliseur, différents modes de réduction de bruit active, des commandes gestuelles personnalisables, ainsi que la détection intra-auriculaire et l’appairage rapide. Enfin, les Nothing ear résistent à la transpiration et aux éclaboussures. (IPX4).

Les ear seront disponibles à partir du 31 juillet 2021 à 15h en quantité limitée sur Nothing.tech, puis à partir du 17 août 2021 dans 45 pays dont la France.