Nokia souffle sur les braises du passé avec la nouvelle version de son classique 8210

Un nouveau téléphone pas si nouveau – comme c’est bizarre.

Qu’il s’agisse de Charlie’s Angels ou d’en posséder un vous-même, il y a de fortes chances que vous reconnaissiez l’emblématique Nokia 8210 revenu du passé. Certes, quelques années se sont écoulées. Revenant sous les projecteurs des années 2000, Nokia a sorti une nouvelle version de l’appareil équipé pour 2022. Aussi équipé qu’un téléphone peut l’être pour 2022… sans écran tactile.

Le Nokia 8210 4G est le même téléphone rafraîchi, cependant, certainement pas un smartphone. Il offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que l’appareil d’origine, avec quelques rebondissements modernes, comme la 4G. Nokia dit espérer plaire à ceux qui recherchent minimalisme et durabilité, comme la génération Z.

En regardant le Nokia 8210 4G, vous reconnaîtrez instantanément l’appareil. Il présente un design très similaire à l’appareil classique, mais avec un corps légèrement plus grand et un écran plus grand de 2,8 pouces. Il y a les mêmes boutons pour contrôler l’appareil, et vous devrez dépoussiérer les toiles d’araignée pour vous rappeler comment envoyer des SMS sur un clavier. En gardant le design, Nokia estime que le nouvel appareil est tout aussi durable – les anciens téléphones Nokia étaient comme des briques !

Grâce au style épuré du téléphone, la batterie du 8210 4G durera des jours, voire des semaines. Une mise à niveau majeure du classique de Nokia est la 4G et la VoLTE pour une meilleure connectivité ; ce qui est essentiel, car l’appareil ne fait pas grand-chose d’autre. Il existe un mélange de fonctionnalités nouvelles et anciennes, avec une caméra arrière de 0,3 MP (vous avez bien lu), une connectivité radio FM et une fonction de lecteur MP3. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours jouer à Snake sur ce téléphone.

Si vous ressentez de la nostalgie et cherchez à attraper la nouvelle version du téléphone 8210 de Nokia, vous pouvez en commander une en ligne, et pour pas cher. La marque propose l’appareil en rouge, bleu foncé et sable ; couleurs créatives pour orienter l’appareil comme un accessoire de mode.

Ce téléphone ne sera certainement pas pour tout le monde – c’est vraiment plutôt une niche. Vraiment, vraiment niche. Mais si ce type d’appareil vous convient, le Nokia 8210 vous servira bien. Ne vous attendez pas à envoyer des SMS en moins de cinq minutes…

Le nouveau Nokia 8210 4G côte à côte avec l’appareil original des années 2000. Est-ce juste nous, ou est-ce que ça ressemble encore plus à une brique maintenant ?