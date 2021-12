Netgear dote la famille Orbi du premier système Mesh WiFi 6E Quad Band au monde

Netgear annonce la nouvelle génération de systèmes Mesh WiFi pour la maison connectée. Le système Mesh WiFi 6E Quad Band Orbi (série RBKE960) s’équipe de la toute nouvelle bande WiFi sur 6 GHz pour offrir une technologie Quad Band soutenant des débits Internet supérieurs, pour plus d’appareils connectés en simultané, avec moins d’interférences, et des temps de latence réduits. Ce système Orbi, le plus puissant à ce jour, prend en charge une connexion Internet multi-Gigabit à travers toute la maison et améliore les performances du WiFi pour un nombre grandissant d’appareils connectés au sein des foyers, ouvrant la voie à de nouveaux périphériques et expériences à venir.

L’an passé, les connexions domestiques ont été fortement sollicitées. Les débits internet des foyers français moyens ont ainsi grimpé de +38%, et le pic de trafic Internet a augmenté d’environ 30 %, comparativement à la période avant la pandémie*. Un changement s’est clairement opéré dans les usages numériques à la maison et les activités nouvellement générées, comme le télétravail et ses visioconférences, les achats en ligne, les sorties de films inédits en streaming, le sport à domicile, ou encore les jeux vidéo en ligne, sont devenues pour beaucoup la norme.

Parallèlement, les fournisseurs d’accès à Internet proposent aux particuliers des connexions toujours plus rapides, allant jusqu’à 8 Gb/s avec en ligne de mire le 10 Gigabit/s pour bientôt. Avec de tels débits, le WiFi basé sur le standard 6E utilisant la bande des 6 GHz s’affiche comme la seule solution permettant de pleinement mettre à profit ces vitesses à la maison.



Nouveau WiFi, nouvelle gamme Orbi

Le nouveau système WiFi 6E Quad Band Orbi a été créé à partir du système haut de gamme WiFi 6 Tri Band Orbi (RBK852) de NETGEAR en y ajoutant une quatrième bande destinée à accueillir le tout nouveau WiFi à 6 GHz. Cette nouvelle bande fournit un spectre WiFi supplémentaire indispensable à la gestion des débits WiFi multi-Gigabit des nouveaux smartphones et ordinateurs portables, tout en limitant les interférences avec les autres appareils évoluant sur les bandes existantes en 2,4 GHz et 5 GHz. Ceci s’avère grandement utile quand on se trouve dans un environnement dense en réseaux WiFi. L’écosystème WiFi 6E est prêt pour une croissance rapide : de nombreux appareils prennent d’ores et déjà en charge le WiFi 6E, tels que les smartphones Samsung Galaxy S21 et Fold 3, les ordinateurs portables Dell Latitude 5520 et Lenovo Thinkpad T14, la TV Samsung Neo QLED 8K et la carte Intel WiFi 6E PCIe notamment, alors que d’autres références grossiront les rangs des appareils WiFi 6E dans les mois à venir.

Les appareils prévus pour fonctionner sur les bandes de fréquence WiFi à 2,4 GHz et 5 GHz bénéficieront également d’une amélioration de la couverture réseau et d’une augmentation jusqu’à 30 % des débits avec la gamme Orbi RBKE960. En effet, le design de la radio et des antennes WiFi a été repensé. Pour augmenter le débit WiFi, la connexion Internet entrante maximale acceptée a été revue pour prendre en charge jusqu’à 10 Gigabit/s, soit le débit le plus élevé actuellement disponible. Des ports Ethernet additionnels de 2,5 Gbps ont également été ajoutés au routeur et aux satellites pour offrir une connexion filaire aux clients équipés d’appareils Ethernet multi-Gigabit.

Comme sur les précédents systèmes Tri Band Orbi, la gamme RBKE960 tire profit d’un lien WiFi 6 dédié (« backhaul »), mis au point par NETGEAR. Ce backhaul est une véritable « autoroute » dédiée à l’échange de données entre le routeur et ses satellites, permettant de garder intacte la performance des appareils connectés au réseau.

Disponible au lancement en pack de 3, Orbi WiFi 6E (RBKE963) fournit un accès Internet rapide comme l’éclair, se jouant des murs et des étages, dans des habitations dont la superficie peut atteindre jusqu’à 800 m2. Naturellement, il est possible d’étendre facilement la couverture à de plus vastes espaces ou de densifier la couverture WiFi 6E grâce à l’ajout de satellites supplémentaires.

Orbi WiFi 6E reste fidèle à son design élégant, d’un blanc épuré, et propose pour cette nouvelle gamme une édition limitée avec une version en noir « Black Edition ». Ces performances et ce design ont d’ailleurs été à nouveau récompensés par un Innovation Award Honoree par le CES 2022, l’évènement le plus important consacré à l’innovation technologique en électronique grand public.

Les premières livraisons sont prévues entre la 1ere et 2e semaine de Janvier 2022.

• RBKE963 : 1 routeur et 2 satellites – pack de 3, au prix de vente suggéré de 1699,99 €

• RBKE963B : Orbi Black Edition 1 routeur et 2 satellites – pack de 3, au prix de vente suggéré de 1699,99 €