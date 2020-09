MSI lance sa gamme d’ordinateurs portables professionnels Summit

MSI a dévoilé une nouvelle gamme d’ordinateurs portables professionnels pour les travailleurs distants avertis. La série Summit comprend quatre appareils – les Summit E15, E14, B15 et B15 – tous alimentés par les nouveaux processeurs i7 de 11e génération “ Tiger Lake ” d’Intel, qui promettent d’optimiser l’efficacité énergétique pour offrir plus de performances et de productivité.

Chaque modèle comprend des disques SSD PCle Gen 4, des connexions Thunderbolt 4 et USB 4.0, une sécurité matérielle TPM 2.0 et une suppression du bruit AI intégrée qui filtre les bavardages en arrière-plan pendant les appels vidéo (utile si vous travaillez à partir d’un open space bruyant). Les séries E et B comprennent des modèles 14 pouces et 15 pouces – bien que seul le premier offre des options d’affichage 4K UHD – et peuvent être équipés jusqu’à 64 Go de RAM DDR-3200. La gamme Summit B prend en charge les graphiques Intel Iris Xe, tandis que la liste Summit E utilise les GPU Nvidia GeForce GTX1650Ti. Tout cela est logé dans un châssis en aluminium lisse de seulement 16,9 mm d’épaisseur. Et bien qu’il n’y ait pas encore d’infos sur leur prix, nous pensons qu’ils ne seront pas donnés.