Motorola Razr 5G, le bon pli

Ce n’est pas souvent qu’un smartphone change radicalement le comportement des utilisateurs. Plutôt que de passer vos précieuses heures collées à Twitter, la dernière version de cette icône rétro veut vous aider à faire avancer les choses. Et avec son écran durable de 6,2 pouces nouvellement conçu, avec une charnière en forme de larme robuste et une résistance à l’eau, il semble prometteur. Et pour se débarrasser de toute hypothèse selon laquelle c’est comme le dernier, il est compatible 5G, avec un chipset Snapdragon 765G sous le capot. Sélectionnez de la musique, accédez à des cartes et prenez des photos sans même avoir à ouvrir votre téléphone grâce à l’affichage rapide interactif. La caméra selfie principale 48 MP sert également de caméra arrière lorsqu’elle est retournée, il n’y a donc pas de compromis. Côté vidéo, vous aurez également un coup de pouce, avec la correction de l’horizon et l’OIS et l’EIS intégrés, ainsi que le capteur ToF supplémentaire, qui ajoutera cet éclat professionnel en se concentrant rapidement sur le sujet. Disponible en graphite poli, mercure liquide et or blush, cela ressemble à des bijoux coûteux, ce qui nous amène au prix de 1599 €. Il sera disponible au début de l’automne.