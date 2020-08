Moto G9 Play, le dernier bon plan de Motorola

En ce qui concerne le milieu de gamme, peu vous en donnent plus pour votre argent que Motorola. Et son dernier né, le Moto G9 Play, adopte la même approche : des caractéristiques impressionnantes pour un prix abordable. L’écran est généralement un énorme écran LCD 6,5 pouces 1080p avec un ratio d’aspect de 20:9. Vous avez aussi trois capteurs photo : un capteur principal 48 MP avec vision nocturne, un capteur de profondeur 2 MP et un objectif macro 2 MP. Un Snapdragon 662 couplé à 4 Go de RAM devrait tout faire fonctionner de manière respectueuse, et une énorme batterie de 5000 mAh va donner à vos applications un bon vieux coup de pied sans se soucier d’autonomie. Il est livré avec Android 10 et il y a même un bouton dédié à l’Assistant Google sur le côté. Ce Moto G9 Play sera proposé en bleu saphir pour 189,99 euros, à partir de début septembre.