Mitchell acoustics dévoile ses enceintes True Wireless Stéréo uStream One

Mitchell acoustics, marque d’origine Britannique, présente sa série d’enceintes bibliothèques stéréo sans fil dotée de la technologie Bluetooth True Wireless Stéréo pour profiter de toute sa musique en toute liberté avec une clarté sonore exceptionnelle. Fidèles à l’esprit audiophile, elles démocratisent l’utilisation d’un système Hi-fi performant, sans fil et tout en un.

Ces uStream est un système de musique design, hi-fi stéréo sans fil composé de deux enceintes bibliothèques actives de 50 watts chacune intégrant la dernière technologie Bluetooth True Wireless Stéréo pour se connecter ensemble sans avoir recours à un câble additionnel.

Dotées de haut-parleurs conçus sur-mesure avec des graves exclusifs conçus par Clari-t, elle fournissent un son en basse fréquence (grave) incroyable. Ces enceintes uStream One délivrent un son pur et cristallin avec un paysage sonore stéréo unique, comparable à des systèmes plus haut de gamme. Elles ne nécessitent aucun câble supplémentaire.

Chaque enceinte est active et possède son propre amplificateur. es uStream One en paire stéréo ou en “double” mono. Pour les faire fonctionner, il suffit simplement d’allumer chaque enceinte en commençant par la gauche (qui sera maître) puis la deuxième enceinte droite, elles se connectent l’une à l’autre en quelques secondes, prêtes à être associées à une source de lecture Bluetooth ou autre. Sur le haut des enceintes, un pavé tactile permet de contrôler sa musique

Les enceintes uStream permettent de se connecter en Bluetooth à un smartphone ou une tablette, pour la lecture et l’écoute en streaming stéréo de ses morceaux préférés, quelle que soit la source utilisée : Deezer, Qobuz, Spotify, Tidal, YouTube…

Disponible en noir piano ou blanc piano, 549,99 €