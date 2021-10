Logitech Mevo : transformez n’importe quelle pièce en studio de télévision

Un objectif, cela peut suffire pour des stories Insta rapides, mais de nouveaux angles sont autant de moyens de faire décoller votre audience. Vous voulez de la magie multi-cams sans une équipe de production complète ? Ajoutez le kit Mevo de Logitech à votre salle de streaming. Chaque caméra Start sans fil peut filmer des séquences 1080p avec un champ de vision de 83,7 degrés. De plus, les micros antibruit intégrés avec traitement spatial garantissent que votre audio sera nickel.

Mais la vraie intelligence commence avec l’application Mevo Multicam : avec trois caméras connectées via Wi-Fi, un seul clic suffit pour changer d’angle pendant un flux. De plus, Auto-Director vous permet de mixer l’audio, d’ajouter du texte et de superposer des graphiques à la volée – aucun éditeur n’est nécessaire. Chaque caméra tient six heures avec une seule charge, avec une option d’alimentation filaire pour un enregistrement constant. Les trépieds facilitent le positionnement, tandis que la prise en charge de toutes les principales plateformes de streaming (de YouTube à Twitch en passant par Vimeo) signifie que vous pouvez atteindre plus de téléspectateurs. Disponible à partir du 29 octobre, un pack de trois vous coûtera environ 1000 euros.