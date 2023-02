Mobile World Congress : Les Xiaomi 13 et 13 Pro Leica se dirigent vers l’Europe

Le Xiaomi 13 a fait ses débuts en Chine aux côtés du Xiaomi 13 Pro plus puissant et axé sur la photographie – mais les deux se préparent enfin à être lancés en Europe, avec des capteurs photo conçus avec la contribution du spécialiste de l’imagerie Leica, le dernier Qualcomm silicium, et deux designs très différents.

Ils partagent une bosse de caméra arrière carrée distinctive, mais alors que le 13 standard a un écran plat de 6,36 pouces placé dans un cadre central angulaire, à la la l’iPhone 14 et le Samsung Galaxy S23, le plus grand 13 Pro a un écran incurvé de 6,73 pouces et plus arrondi proportions globales. Le premier peut être disponible dans des teintes noires, blanches et vertes tandis que le second n’est disponible qu’en bio-céramique noire (certes très attrayante). Les deux sont résistants à l’eau IP68.

L’autre point de divergence majeur concerne les caméras. Le Xiaomi 13 combine un capteur principal de 50 MP avec un téléobjectif de 10 MP bon pour un zoom optique 3,2x et un ultra large de 12 MP, ce qui le place à égalité avec le Galaxy S23 de Samsung en termes de matériel. Le Xiaomi 13 Pro obtient une configuration 50/50/50, avec un nombre de pixels identique pour ses objectifs principaux, zoom et ultra-larges – mais ce capteur principal est un cran au-dessus, car il utilise un capteur Sony IMX989 de 1 pouce. C’est plus grand que tout ce que vous trouverez sur un téléphone en ce moment, et devrait être capable d’un flou de profondeur particulièrement rêveur — aucun traitement logiciel requis.

Les deux téléphones vous permettent de choisir entre deux modes de prise de vue Leica : Authentic maintient la précision, tandis que Vibrant augmente la saturation pour un look plus agréable visuellement (si moins fidèle à la réalité). Ils ont également des filtres qui imitent l’apparence classique de Leica, produisent le son de l’obturateur Leica classique chaque fois que vous prenez une photo, et un mode portrait qui promet des options de 35 mm en noir et blanc, 50 mm tourbillonnant bokeh, 75 mm portrait et 90 mm de flou artistique.

Sur le devant de l’écran, Xiaomi a opté pour l’AMOLED à tous les niveaux, le 13 Pro obtenant une résolution de 3200 × 1440 par rapport au 2400 × 1080 du combiné ordinaire. Les deux prennent en charge des taux de rafraîchissement dynamiques de 120 Hz, les deux promettent la prise en charge de tous les principaux formats HDR, et les deux peuvent augmenter jusqu’à une luminosité maximale de 1900 nits.

Les performances sont fournies par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, quel que soit le modèle que vous choisissez. Il est associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage dans le Xiaomi 13, tandis que le 13 Pro dispose de 12 Go de mémoire et de 256 Go de stockage. Ils exécutent Android 13 prêt à l’emploi, avec l’interface MIUI 14 de Xiaomi sur le dessus. Attendez-vous à trois mises à jour majeures de la version d’Android et à cinq ans de correctifs de sécurité.

Le plus petit Xiaomi 13 a une batterie de 4500 mAh, tandis que le plus grand Pro a de la place pour une cellule de 4820 mAh qui peut se recharger à une étonnante 120 W en utilisant le bloc d’alimentation fourni. Le 13 standard atteint 67 W, et les deux peuvent gérer 50 W sans fil avec un chargeur Qi compatible. De toute façon, vous devriez regarder la durée de vie de la batterie toute la journée.

Les deux téléphones devraient être mis en vente à partir du 14 mars. Le Xiaomi 13 coûtera 999 euros, tandis que le Xiaomi 13 Pro vous coûtera 1299,90 euros – considérablement moins qu’un S23 Ultra. Les précommandes des Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro ont lieu du dimanche 26 février à 18h au mardi 7 mars inclus.