Les Sony Xperia 1 II et Xperia 10 II bientôt disponibles

Avec ses deux nouveaux smartphones, le Xperia 1 II (mark II) ainsi que le milieu de gamme l’Xperia 10 II (mark II), Sony s’invite dans les poches.

Xperia 1 II : le smartphone conçu pour la vitesse

Avec le premier smartphone premium 5G de Sony, vitesse et performances au rendez-vous

Son appareil photo triple objectif avec optique ZEISS permet d’obtenir des photos avec des couleurs et un contraste extraordinaire. L’expérience visuelle immersive de l’écran 21:9 CinemaWide 4K HDR OLED de 6,5’’ est enrichie par le son englobant Dolby Atmos.

Cet Xperia 1 II dispose d’une vitesse et de performances optimales assurées par une connectivité 5G nouvelle génération via la plateforme mobile 5G Qualcomm Snapdragon 865 et sa batterie 4000 mAh haute capacité avec chargement sans fil.

L’Xperia 1 II sera disponible dès le 19 juin 2020 sous Android 10 au prix de 1199 €, en deux couleurs : noir et violet. Offre de lancement du 19 juin au 31 juillet 2020 : pour tout achat d’un Xperia 1 II, un casque WH-1000XM3 offert.

Xperia 10 II, le milieu de gamme résistant à l’eau

Le nouveau modèle milieu de gamme de Sony offre une expérience ultime de divertissement 21:9. Résistant à l’eau et à la poussière (IP65/IP68), design fin et léger de 151g et robuste il est constitué de verre Corning Gorilla Glass 6 pour le protéger. S’immerger dans son contenu préféré à tout moment n’aura jamais été aussi plaisant que sur son écran 21:9 Wide OLED de 6’’ avec optimisation d’image.

Donner libre cours à son âme de photographe et à son imagination : rien de plus facile avec le nouvel appareil photo à triple objectif du Xperia 10 II, à sa gestion des couleurs améliorée et au nouveau mode Nuit.

L’Xperia 10 II est d’ores et déjà disponible sous Android 10 au prix de 369 €, en deux couleurs : noir et blanc