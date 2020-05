Les Sims 4 présentent un nouveau gameplay avec l’extension Écologie

EA et Maxis dévoilent une toute nouvelle bande-annonce pour le prochain pack d’extension Les Sims 4 Écologie, qui sera disponible sur PC, Mac, PlayStation 4 et Xbox One le 5 juin prochain.

Dans Les Sims 4 Eco Écologie, les Sims peuvent adopter un mode de vie plus durable et avoir un impact positif sur leur communauté et l’environnement. Le pack d’extension présente Evergreen Harbor, un nouveau monde unique où les Sims ont une influence directe sur l’état du quartier avec chaque décision qu’ils prennent.

La nouvelle bande-annonce montre aux joueurs comment les Sims peuvent réduire leur empreinte écologique et contribuer à restaurer le “vert” d’Evergreen Harbor en installant des panneaux solaires ou des éoliennes pour alimenter leurs maisons et vivre véritablement hors réseau, en incitant la communauté à voter pour des initiatives écologiques telles que les espaces et jardins communautaires, le recyclage des matériaux et leur réutilisation pour de nouveaux produits créatifs et bien plus encore.

Les joueurs peuvent également avoir un aperçu des nouveaux parcours professionnels de concepteur civil et d’artisan indépendant et voir comment leurs efforts peuvent façonner la transformation de leur quartier en un phare florissant de la durabilité. En explorant tous les efforts de sensibilisation à l’environnement que Les Sims 4 Écologie ont à offrir, les Sims auront de nombreuses occasions d’apprendre comment de petits changements peuvent avoir un impact significatif sur le monde qui les entoure.