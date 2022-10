Les Nothing Ear laissent tomber l’ANC

Après une campagne de teasers très mode, Nothing a dévoilé sa deuxième paire d’écouteurs. Le Nothing Ear (Stick) abandonne la suppression active du bruit au profit d’un design axé sur le confort, et propose un nouveau boîtier de charge funky pour démarrer.

La marque abandonne les embouts en silicone et l’approche intra-auriculaire du Nothing Ear 1 en faveur d’un simple repos sur vos oreilles, style Apple AirPods. Ils sont plus légers que l’Ear 1, à seulement 4,4 g chacun, tout en trouvant assez de place à l’intérieur pour des haut-parleurs personnalisés de 12,6 mm plus grands et plus sensibles.

Le style transparent, signature de Nothing, fait son retour, les tiges de chaque tête révélant les circuits internes. L’antenne a été déplacée du milieu de la tige vers le haut, pour une meilleure réception sur les Ear 1s. La résistance à la transpiration IP54 est à égalité avec les premiers efforts de Nothing, ils devraient donc bien se débrouiller à la salle de gym.

La nouvelle forme devrait exercer moins de pression sur votre conduit auditif, afin que vous puissiez écouter toute la journée sans mal aux oreilles – ou au moins jusqu’à ce que les écouteurs soient à court de jus. Ils sont bons pour sept heures d’écoute, avec 29 heures supplémentaires dans l’étui de chargement en forme de rouge à lèvres. La charge se fait uniquement par USB-C, la charge sans fil ne faisant pas la coupe, mais les bourgeons devraient gérer deux heures d’écoute avec seulement dix minutes de recharge.

Le boîtier cylindrique est plus grand mais plus fin que le rectangle plat de l’Ear 1, il devrait donc prendre moins de place dans une poche. Son mécanisme d’ouverture par torsion doit être suffisamment lisse pour s’ouvrir d’une seule main, mais suffisamment solide pour ne pas faire voler vos écouteurs en cas de chute. Les écouteurs commencent à se coupler dès que le boîtier est ouvert et effectuent un test de fréquence chaque fois que vous les mettez dans vos oreilles pour ajuster la réponse des basses.

Chaque écouteur dispose également de trois micros haute définition pour les appels vocaux, avec des algorithmes vocaux mis à jour qui éliminent plus de bruit de fond que l’Ear 1. Ces Ear Stick verront Nothing supprimer progressivement son application compagnon Ear 1 au profit de Nothing X, qui gère le réglage de l’égaliseur, personnalise les commandes tactiles et trouve la fonctionnalité de mes écouteurs.

Le lancement d’aujourd’hui coïncide avec une hausse de prix pour l’Ear 1. L’entreprise affirme que l’augmentation est due à des coûts plus élevés, qui ne sont pas aussi faciles à avaler pour les start-ups sans les répercuter sur les clients que pour les méga-entreprises bien établies. Les Ear ​​Stick arrivent à 120 €, devenant le nouveau modèle d’entrée de gamme de Nothing. Les ventes commenceront le 4 novembre, directement depuis le site Web de Nothing.