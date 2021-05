Les flagships de Xiaomi, les Mi 11 Ultra et le Mi 11 Lite 5G, débarquent enfin

Xiaomi a dévoilé ses nouveaux produits phares, le Mi 11 Ultra (en version 12 Go+256 Go au prix de 1199,90 €) et le Mi 11 Lite 5G (399,99€ en 8+128 Go). Le Mi 11 Lite 5G est présenté comme un terminal abordable offrant des fonctionnalités haut de gamme telles qu’une triple caméra 64 MP, la prise en charge de la 5G, une batterie de 4250 mAh à chargement rapide et un écran AMOLED de 6,55 pouces.

Mais c’est le Mi 11 Ultra qui est la vraie star, en prétendant « redéfinir la photographie et la vidéographie des smartphones » grâce à un puissant capteur arrière comprenant trois capteurs de qualité professionnelle qui rivalisent, parait-il, avec les reflex numériques professionnels. La matrice comprend une caméra principale de 50 MP équipée d’un super capteur 1 / 1.12 pouces de nouvelle génération, une caméra périscope 48 MP prenant en charge le super zoom 120x AI et le zoom optique 5x, et un ultra grand angle 48 MP avec un champ de 128 degrés de vue. Il s’agit d’une configuration polyvalente capable de capturer des prises de vue cinématographiques super-larges, des photos macro, des vidéos 8K à 24 im/s, des vidéos 4K à 60 im/s et des séquences au ralenti.

Les propriétaires d’un Mi 11 Ultra bénéficieront également d’un écran Amoled DotDisplay de 6,81 pouces à quatre courbes, d’un processeur Qualcomm Snapgradon 888, d’une caméra frontale de 20 MP, d’une batterie de 5000 mAh, de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage.