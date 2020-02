Les croisières Ponant, entre luxe authentique et engagement environnemental

La référence des croisières de luxe à la française, la flotte de Ponant, compte désormais 10 navires tous certifiés Cleanship. Elle a fait voyager 60 000 passagers sur 350 croisières en 2019. La compagnie consolide ainsi sa position de leader des destinations d’exception et se voit récompensée d’une trentaine de prix. Elle a été élue « Meilleure compagnie de croisières » pour la 4e fois au Victoires du Tourisme (France), « Voyage d’aventure de l’année » selon le prix Grands Reportages, pour la croisière Russie-Alaska : Volcans des îles Aléoutiennes (France) , « Best for Adventure » selon Cruise Critic dans la catégorie Luxe (USA). Trois navires Ponant. Figurent dans le « Top Ten Boutique Ship » du guide Berlitz Cruising & Cruise Ships 2020.

« Créée par des marins désireux de partager leur passion des océans, Ponant emmène ses passagers depuis plus de 30 ans dans les endroits les plus secrets de la planète où la nature règne en majesté, explique Jean Emmanuel Sauvée, Président de Ponant. Ce choix nous confère des responsabilités vis à vis de l’environnement et des peuples. Au-delà de l’exercice responsable de notre métier, nous avons à cœur de poursuivre dans les années à venir notre engagement à promouvoir un tourisme durable et les valeurs d’excellence maritime qui nous animent ».



En juin 2019, Ponant a aussi annoncé la création de la Fondation Ponant, ayant pour mission de participer à la préservation des océans, des régions polaires et au rapprochement entre les peuples. Elle a choisi d’apporter son soutien à plusieurs projets de recherche, de sensibilisation ou encore de préservation, et notamment : Plastic Odyssey, association engagée dans la lutte contre la pollution des océans par les déchets plastiques, Conservation International, ONG qui mène une étude sur les baleines à bosse en Antarctique, Pure Ocean, fondation qui soutient 9 projets de recherche appliquée sélectionnés par des scientifiques dans le domaine de la protection des océans.

Ponant a par ailleurs entrepris des démarches majeures en terme de consommation de carburant pour réduire l’ensemble de ses émissions atmosphériques : équipement des navires de connexions électriques et branchement à quai dans les ports équipés, u tilisation des biocarburants dès qu’ils ont été disponibles ; développement de l’hybridité des navires (équipement de batteries pour pouvoir couper les groupes électrogènes à quai, au mouillage ou à proximité des zones habitées) ; limitation de la vitesse moyenne des navires à 12 nœuds.

Surtout dès le 1er janvier 2019, Ponant a pris la décision d’éliminer totalement l’utilisation du fuel lourd. C’est la première compagnie de croisière à avoir pris cette orientation quel que soit le navire et sur tous les océans. En utilisant un combustible vertueux (LS MGO – Low Sulphur Marine Gas Oil), Ponant affiche un taux de soufre moyen à 0,05%. Ce résultat est 10 fois inférieur aux normes maritimes actuelles. Les Ponant Explorers divisent par 4 leur taux d’émission de dioxyde d’azote en activant 24 heures sur 24 leurs pots catalytiques dans toutes les zones géographiques. Une mesure unique au monde qui fait référence dans l’industrie. Ponant a aussi pris une décision unique sur le marché de la croisière avec la compensation de 150% des émissions carbone de l’intégralité de sa flotte. Ponant investit dans des projets certifiés Verified Carbon Standard pour la reforestation en Amazonie et la production des énergies renouvelables en Inde.