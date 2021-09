Lenovo Tab P12 Pro, la tablette Android qui mérite le détour

Avec la 5G en option, un grand écran AMOLED de 12,6 pouces et des haut-parleurs JBL suralimentés, il y a beaucoup à aimer chez ce rival de l’iPad Pro…

Oui, nous savons que les tablettes Android ont rarement été excitantes ces dernières années. Cela est dû en grande partie à l’indécision de Google (qui semble avoir donné la priorité à Chrome OS comme système d’exploitation à écran plus grand), mais aussi à quelque chose appelé Apple iPad, qui domine le marché des tablettes comme vous le savez.

La gamme Galaxy Tab de Samsung est depuis longtemps un formidable lecteur de tablette Android, mais Lenovo a également longtemps fabriqué d’excellents onglets Android. Et il vient de lancer un nouvel appareil phare pour rivaliser avec le meilleur qu’Apple et Samsung ont à offrir – le Tab P12 Pro qui propose une option 5G ainsi qu’une version Wi-Fi uniquement. Avec un écran AMOLED relativement grand de 12,6 pouces de 2 560 x 1 600 pixels offrant jusqu’à 600 nits de luminosité, la tablette prend également en charge le HDR, avec HDR 10+ et la lecture Dolby Vision.

Il y a également quatre haut-parleurs réglés par JBL pour une clarté et des basses plus profondes lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux. Le nouvel onglet pèse environ 565 g, soit environ 1 kg avec le clavier attaché magnétiquement – le clavier a été amélioré. Il existe également un nouveau stylet numérique (le Precision 3 qui se fixe et se charge magnétiquement et peut être utilisé comme télécommande pour la tablette) ainsi qu’une énorme batterie de 10 200 mAh, ce qui signifie que vous devriez pouvoir en tirer 17 heures de lecture. Cette tablette est compatible avec les chargeurs rapides de 45 W via USB-C, bien qu’il n’y en ait malheureusement pas dans la boîte. Lenovo a également dévoilé la Tab P11 5G, une autre tablette Android avec 5G.