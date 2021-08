Le Vivo Y52 5G désormais disponible en France

Partageant un grand nombre de caractéristiques avec le Y72 5G, comme le design élégant, l’écran FHD+ de 6,58 pouces, la batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 18W, le double emplacement pour carte Sim Nano, la prise casque de 3,5 mm et le même processeur que son “grand frère”, le Y52 5G offre d’excellentes performances au quotidien avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible.

Ce Y52 5G dispose d’un système de caméra arrière à triple objectif, équipé d’une caméra principale de 48 mégapixels avec autofocus ainsi que d’un objectif Macro de 2 mégapixels et d’un objectif Bokeh de 2 mégapixels. La configuration de l’appareil photo est complétée par une caméra selfie de 8 Mpx.

Vivo Y52 5G, 269 €