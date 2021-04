Le Sony Xperia 10 III, un milieu de gamme 5G avec HDR et triple capteur

Le dernier milieu de gamme de Sony est conçu pour les amateurs de connectivité qui cherchent à se lancer dans la ruée vers la 5G, et est présenté par la société comme un combiné flexible qui « tient dans votre main et dans votre vie ».

Honnêtement, c’est à peu près le minimum que nous attendons d’un smartphone ces jours-ci. Alors de quoi le Xperia 10 III est-il réellement capable ? Eh bien, il combine la connectivité 5G avec une batterie 4500 mAh longue durée, un écran OLED 6 pouces de largeur 21: 9 et offre une prise en charge HDR, la lecture Hi-Res Audio de Sony avec la conversion ascendante DSEE Ultimate et un design résistant à l’eau IP65 / 68.

Il est alimenté par la plate-forme mobile Snapdragon 690 5G, qui devrait être capable de gérer la plupart des applications, des films et des jeux avec une relative facilité, et dispose d’une triple caméra arrière polyvalente construite autour d’un objectif ultra grand angle de 16 mm capable de capturer des vidéos 4K et 10 images par seconde en rafale. Sony n’a pas encore révélé de détails sur ses prix, mais croisons les doigts en espérant une bonne affaire.