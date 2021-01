Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G est un colosse de poche

Nous ne sommes même pas encore à la moitié de janvier et les prétendants au titre de smartphone de l’année se bousculent déjà – d’abord le Xiaomi Mi 11 et maintenant le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Comme prévu, c’est un appareil photo colossal, avec un tout nouveau capteur principal de 108. MP, un ultra-large 12 MP qui se double d’un objectif macro et deux téléobjectifs 10 MP avec zoom optique (un 10x, un 3x). Et même si vous ne pouvez pas sortir, le zoom spatial 100x vous aidera à regarder de plus près les choses qui sont vraiment loin… Il propose un taux de rafraîchissement variable 120Hz 6.8in WQHD + L’écran AMOLED dynamique est rejoint par une puce Exynos 2100 censée être 15% plus rapide et augmenter les performances graphiques de 33%.

N’oublions pas le support Wi-Fi 6E pour des téléchargements ultra rapides, un nouveau stylet S Pen, jusqu’à 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, des capacités d’enregistrement vidéo 8K, un mode Wireless DeX pour l’intelligence de l’informatique de bureau, une batterie monstrueuse de 5000 mAh… Bref, ce téléphone est à la hauteur de son surnom : Ultra.