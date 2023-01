Le prochain Apple Pencil pourrait détecter les couleurs et les textures

Nous ne sommes qu’à quelques jours de 2023 et nous entendons déjà parler des prochains produits Apple !

Bien que l’Apple Pencil soit un stylet assez avancé, il n’a pas beaucoup changé d’une génération à l’autre. Mais grâce à un brevet récent, il semble que les futures versions du stylet intelligent pourraient contenir des fonctionnalités supplémentaires.

Dans un brevet déposé aux États-Unis, Apple détaille un futur Apple Pencil qui échantillonne les couleurs et les textures du monde réel. Le stylet utiliserait des capteurs de couleur dans la pointe pour détecter la couleur des objets, puis renverrait ces informations à un iPad connecté. Les capteurs de lumière ambiante et les émetteurs de lumière aideraient également le crayon à détecter la texture de la surface d’un objet.

Avec l’Apple Pencil utilisé principalement par les créatifs, cette fonctionnalité à venir pourrait apporter des fonctionnalités exceptionnelles au stylet. Cela faciliterait la conception ou le dessin d’objets, avec des couleurs et des textures appliquées d’une simple pression du crayon. Nous nous attendrions certainement à ce que cela augmente également la popularité du stylet.

Comme il ne s’agit actuellement que d’un brevet (et d’un brevet récemment déposé), on ne sait pas quand nous pourrions voir la fonctionnalité. L’Apple Pencil de deuxième génération a été lancé en 2018, donc une option de troisième génération devrait bientôt arriver. Nous nous attendons à la sortie aux côtés des nouveaux iPad Pro – et nous sommes prêts pour une grande actualisation de l’iPad Pro en 2024 avec le chipset M3 et le panneau OLED.