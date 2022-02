Le nouvel iMac Pro 2022 avec mini écran LED prévu pour le lancement de juin

Apple pourrait lancer un tout nouvel iMac Pro avec rétroéclairage Mini LED et une puce interne Apple Silicon dès juin 2022, si l’on en croit les dernières rumeurs.

Alors que le dernier iMac 2021 est un modèle 24 pouces, il n’y a pas eu de remplacement Apple Silicon pour le modèle 27 pouces.

Intervenant sur un fil Twitter, l’analyste Ross Young de Display Supply Chain Consultants a estimé que le lancement du dernier ordinateur de bureau haut de gamme d’Apple pourrait approcher – et qu’il est convaincu qu’un écran Mini LED sera l’une des principales caractéristiques de la machine. Travaillant contre la prédiction, Young a déjà changé deux fois d’avis sur le lancement du nouveau Mini LED iMac Pro, une fois en soutenant une annonce au printemps 2022, puis lancement en août ou septembre.

Someone from the MacRumors Forum shared some additional information found in today’s database filings for new Macs – it mentions there are two desktops + one laptop, so that makes me think DigiTimes is right and we could see the M2 MBP launch alongside the iMac Pro and Mac mini. pic.twitter.com/w24voQ8yzY

— Saran (@SaranByte) February 14, 2022