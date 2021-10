Le nouveau Zeppelin de Bowers & Wilkins marie Alexa et streaming

Il y a un nouveau Zeppelin en ville – oui, le classique Bowers & Wilkins inspiré des dirigeables a été considérablement remanié à l’intérieur du cadre immédiatement reconnaissable. Il est disponible pour 699 € en finitions claires et sombres, gris nuit et gris perle officiellement.

Le Zeppelin a désormais Amazon Alexa à bord (bien qu’il ne puisse pas fonctionner avec Google Assistant) et pourra être utilisé dans une configuration multi-pièces via une prochaine mise à jour logicielle.

Comme vous vous en doutez, il existe une prise en charge de Bluetooth (utilisant la dernière génération aptX Adaptive de Qualcomm) ainsi que d’Apple AirPlay 2 et Spotify Connect, tout comme avec l’ancien Zeppelin. L’application Bowers & Wilkins Music vous donne également accès à d’autres services comme Tidal, Deezer, Qobuz, Soundcloud et TuneIn.

Une beauté sophistiquée

Bowers & Wilkins lui a fourni un amplificateur de 240 W pour alimenter les deux ensembles de haut-parleurs indépendants gauche et droit. Les tweeters à double dôme découplés sont entièrement isolés et sont associés à des haut-parleurs de 90 mm et à un subwoofer de 150 mm. L’enceinte est très rigide afin de réduire tout risque de vibration et ainsi offrir des performances acoustiques optimales.

Il y a maintenant un éclairage ambiant dans la base pour que le dessous de l’appareil puisse être éclairé ; bien que vous puissiez contrôler à quel point vous êtes désireux d’avoir cela.

Le Zeppelin a été introduit pour la première fois en 2007 et était à l’origine envisagé comme un haut-parleur pour iPod avec une station d’accueil à 30 broches à l’ancienne. Mais, bien sûr, la nature des enceintes tout-en-un comme celui-ci a considérablement changé, et c’est maintenant un vrai appareil de streaming.