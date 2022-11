Le nouveau Sony a7R V propose assistance AI et vidéo 8K

Ce plein format 35 mm a le même nombre de pixels de 61 MP que la génération précédente, mais augmente les points de mise au point automatique à détection de phase à 693, avec une couverture du capteur de 79 %. Il est associé à un tout nouveau processeur d’image Bionz XR, qui devrait être jusqu’à huit fois plus rapide que le modèle sortant.

La puce d’apprentissage en profondeur est un silicium entièrement séparé et peut reconnaître les membres individuels d’un sujet tout en prenant jusqu’à 10 ips avec un suivi AF/AE complet. En plus de connaître la différence entre les voitures, les trains, les avions, les chats, les chiens, les insectes et les oiseaux, il offrira une amélioration de 60 % de la détection des yeux et une amélioration de 40 % de la reconnaissance des animaux par rapport à l’a7R IV. Cela s’applique aux vidéos ainsi qu’aux images fixes.

La nouveauté de 2022 est la stabilisation d’image à cinq axes dans le corps, qui promet huit étapes de réduction des secousses. Le bruit a également été réduit lors de la prise de vue en basse lumière. L’enregistrement vidéo dépasse désormais 8K/25p, avec 4K 60 im/s également sur la table. Il peut filmer en 4K suréchantillonné à partir de 6,2K sans regroupement de pixels, avec une mise au point automatique en temps réel. Ceux qui recherchent une qualité supérieure peuvent filmer en 10 bits, 4: 2: 2 brut jusqu’à 600 Mbps.

Sony reste fidèle à un corps en alliage de magnésium résistant à la poussière et à l’eau, mais a trouvé de la place à l’intérieur pour un dissipateur thermique en graphite qui fera face aux rigueurs de l’enregistrement vidéo 8K. La plaque supérieure a gagné un cadran de mode dédié pour basculer entre les images fixes et la vidéo, et elle prend en charge les cartes CFexpress Type A pour la première fois. Les emplacements jumeaux peuvent mélanger et assortir entre CFexpress et SDXC, le premier étant nécessaire pour l’enregistrement vidéo 4K avec la meilleure qualité possible.

Le plus grand changement physique est son tout nouvel écran tactile LCD multi-angle à 4 axes, beaucoup plus polyvalent que l’articulation haut/bas de la caméra sortante. Il est associé à un viseur QXGA OLED de 9,4 m de points, qui dispose d’un mode 120 im/s en option, si cela ne vous dérange pas en termes d’impact associé à la durée de vie de la batterie.

En parlant de cela, des tests indépendants ont évalué cet appareil photo pour 440 prises de vue avec le viseur ou 530 avec l’écran LCD entre les charges. USB-C Power Delivery est désormais également disponible pour le chargement.

Les passionnés de capteurs pourront mettre la main sur ce Sony a7R à la mi-novembre. Les prix devraient commencer à 4500 € en boîtier seul.