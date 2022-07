Le nouveau MacBook Air avec puce M2 disponible à la commande à partir du 8 juillet

Le MacBook Air avec puce M2 entièrement repensé sera disponible à la commande à partir du vendredi 8 juillet à 14 h (heure de Paris), pour une livraison partout dans le monde dès le vendredi 15 juillet. Boosté par la puce M2, le tout nouveau MacBook Air offre encore plus de performances ainsi qu’un nouveau design incroyablement fin, un écran Liquid Retina plus spacieux de 13,6 pouces, une caméra FaceTime HD 1080p, un système audio à quatre haut-parleurs, jusqu’à 18 heures d’autonomie1 et le connecteur de charge MagSafe. Le MacBook Air avec puce M2, qui se décline en quatre superbes finitions – minuit, lumière stellaire, argent et gris sidéral –, est disponible à partir de 1 499 € (prix de revente Apple) et de 1 384 € (tarif éducation).

Complètement réinventé autour de la puce M2, le MacBook Air bénéficie d’un design remarquablement fin, sous tous les angles. Doté d’un boîtier unibody tout aluminium conçu pour durer et offrant une formidable sensation de solidité, il mesure tout juste 11,3 mm d’épaisseur pour un poids plume de 1,24 kg et une réduction de 20 % de son volume par rapport à la génération précédente. Et, grâce à l’efficacité énergétique de la puce M2, toutes les capacités du MacBook Air sont réunies dans un design sans ventilateur parfaitement silencieux. En plus de l’argent et du gris sidéral, le MacBook Air se décline en deux superbes nouvelles finitions : minuit et lumière stellaire.

Le MacBook Air est doté d’un port de charge dédié MagSafe, auquel le câble se fixe et se détache facilement et qui protège l’ordinateur lorsque celui‑ci est branché. Il intègre également deux ports Thunderbolt permettant de connecter toute une variété d’accessoires et une prise casque 3,5 mm compatible avec les casques à haute impédance. De son côté, le Magic Keyboard présente une rangée de touches de fonction grand format avec Touch ID et un spacieux trackpad Force Touch, leader sur le marché.

Ce nouveau MacBook Air est aussi doté d’un superbe écran Liquid Retina de 13,6 pouces, qui gagne de l’espace sur les bords et autour de la caméra pour laisser plus de place à la barre des menus. Le résultat, c’est un écran plus généreux avec des bords beaucoup plus étroits, sur lequel les contenus se déploient dans tout leur éclat et en détail. Avec une luminosité de 500 nits, il est aussi 25 % plus lumineux qu’auparavant. Et maintenant que le MacBook Air prend en charge un milliard de couleurs, photos et films crèvent littéralement l’écran.

Le MacBook Air intègre une nouvelle caméra FaceTime HD 1080p offrant une résolution et des performances en conditions de faible éclairage deux fois supérieures par rapport à la génération précédente. À cela s’ajoute la puissance de traitement du processeur de signal d’image avancé de la puce M2, qui permet d’être toujours à son avantage dans les appels vidéo.

Le MacBook Air est également équipé d’un système audio à quatre haut-parleurs. Pour se loger dans un design aussi fin, les haut-parleurs et les micros s’intègrent parfaitement entre le clavier et l’écran, tout en offrant une expérience sonore encore plus remarquable. Grâce à des algorithmes de beamforming avancé, l’ensemble de trois micros assure une prise de son optimale, tandis que les haut-parleurs produisent une séparation stéréo et une clarté vocale améliorées. Le MacBook Air prend également en charge l’audio spatial immersif pour la musique et les films avec Dolby Atmos.