Le Nothing Phone 1 lancé en exclusivité sur StockX

STOCKX lance le premier smartphone de la société NOTHING via DropX, la méthode de lancement de produits directement destinée aux consommateurs de STOCKX.

Du 21 juin 14h00 au 23 juin à 13h59, les 100 premières unités seront mises aux enchères exclusivement sur StockX avant la sortie plus large du téléphone le 12 juillet. Chaque unité sera sérialisée de 1 à 100, et les enchérisseurs gagnants recevront leur téléphone dans l’ordre du montant de l’enchère.



Dévoilé le 15 juin dernier en Suisse lors d’Art Basel, le Phone (1) présente un design unique, inspiré des plus grands designers commme Massimo Vignelli qui a conçu le plan du métro New-Yorkais. Plus de 50% des composants en plastique du téléphone sont fabriqués à partir de matériaux biosourcés ou recyclés après consommation, le pourcentage le plus élevé du secteur.

Après le lancement du premier appareil de Nothing, l’Ear (1), sur StockX en 2021, le Phone (1) entre dans l’histoire en tant que premier smartphone à être lancé via DropX et est le deuxième appareil de l’écosystème de produits ouvert de Nothing.

www.stockx.com/nothing