Le Nokia 5710 est un téléphone multifonction 4G avec des écouteurs sans fil intégrés

Nokia n’avait pas peur de lancer un téléphone funky ou deux dans les années 90 et – et maintenant la firme finlandaise est de retour avec le 5710 XpressAudio. Ce téléphone fonctionnel compatible avec les portefeuilles les plus fins dispose en plus d’une paire de véritables écouteurs sans fil,

Il fait partie d’un trio de combinés nouveaux ou relancés annoncés cette semaine par HMD Global. Des commandes simples et un manque de fonctionnalités intelligentes séduisent les retraités, tandis que la promesse d’une désintoxication numérique et d’une autonomie d’une semaine pourrait inciter les adolescents à laisser leur iPhone à la maison, au moins pour le week-end.

Les écouteurs du 5710 sont cachés derrière un couvercle coulissant à l’arrière du téléphone, qui les charge également lorsque vous n’écoutez pas de morceaux. Ils sont Bluetooth, plutôt que des bêtises sans fil propriétaires. Vous pouvez donc également les coupler à d’autres appareils. Il lit les MP3 à partir d’une carte microSD et dispose d’une radio

Mis à part les écouteurs, il s’agit d’un téléphone à fonction candybar assez standard. Vous obtenez un écran de résolution 2,4 pouces, 320 × 240, une caméra VGA et un processeur Unisoc pour exécuter le système d’exploitation de base S30 +. C’est basique, mais cela signifie qu’il consomme peu d’énergie, donc la durée de vie de la batterie devrait absolument piétiner la récolte actuelle de smartphones. Il est proposé dans différentes combinaisons de couleurs rouge/blanc et rouge/noir.

Ensuite vient le 8210 4G. Le téléphone candy bar par excellence revient avec le support LTE, un élément essentiel maintenant que les réseaux mobiles commencent à désactiver leurs anciens services 2G et 3G. Alimenté par un processeur Unisoc, avec un écran WVGA de 2,8 pouces et un système d’exploitation S30+, il ne propose aucun appareil photo – mais vous avez un port casque 3,5 mm. La batterie devrait durer pendant des semaines, avec un microUSB à portée de main pour la recharger le moment venu. Il débarque dans les couleurs Sable, Bleu et Rouge.

Enfin, place au 2660 Flip, dont le public cible est plus proche de 80 ans que de 8 ans. C’est un téléphone à clapet avec de gros boutons, un bouton d’urgence dédié et une fonctionnalité d’aide auditive intégrée. Il dispose également d’un socle de chargement en option. Vous pouvez donc le traiter comme une ligne fixe si vous le souhaitez vraiment. À l’intérieur, il y a un autre processeur Unisoc pour exécuter le système d’exploitation S30 +, ainsi qu’un modeste 128 Mo de RAM et un appareil photo VGA. L’écran extérieur est un panneau de 1,77 pouces, 160 × 120, tandis qu’à l’intérieur, vous obtenez un écran de résolution 2,8 pouces, 320 × 240. Des modèles Noir, Bleu et Rouge sont prévus au lancement.

Ces trois téléphones devraient être lancés au Royaume-Uni et en Europe plus tard cette année, avec des prix commençant à 80 € pour le 8210 4G, 80 € pour le 2660 Flip et 90 € pour le 5710 XpressAudio. Vous pouvez vous procurer le socle de chargement du 2660 Flip pour un supplément de 90 €.