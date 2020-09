Le MateBook X de Huawei se met à l’heure de 2020

Le rival du MacBook propose une multitude d’améliorations (et est disponible en vert).

Alors que les smartphones de Huawei sont peut-être entravés par la perte de l’accès à Google grâce à Trump, ses ordinateurs portables sont toujours un bon moyen d’obtenir un design premium de type Apple sur un appareil Windows. Et maintenant, la société a lancé une édition actualisée de son MateBook X, qui lui apporte une variété de modifications et de mises à niveau. Il dispose d’un écran 3K Infinite FullView amélioré avec un trackpad 26% plus grand avec retour haptique, des puces Intel Core de 10e génération, un clavier amélioré et une prise en charge Wi-Fi 6 … et cette option verte, très élégante, aussi (comme le MateBook X Pro de cette année mise à niveau), avec l’argent standard. Il est prévu de sortir le mois prochain en Europe à partir de 1599 €. De nouveaux modèles MateBook 14 sont également déployés avec des puces AMD Ryzen et des écrans de résolution 2K.