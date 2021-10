Le MacBook Pro redessiné d’Apple fait passer les performances au niveau supérieur avec les puces M1 Pro et M1 Max à l’intérieur

Apple ajoute des ports à son ordinateur portable redessiné.

Apple a dévoilé un nouveau MacBook Pro super puissant en versions 14 et 16 pouces. La barre tactile n’est plus, remplacée à nouveau par des touches de fonction et à bien des égards, ce Mac remonte le temps avec le retour de la charge MagSafe (heureusement, vous pouvez toujours charger via Thunderbolt). Les deux seront disponibles avec les processeurs M1 Pro et M1 Max redessinés qui ont des spécifications brutes formidables.

Le M1 Pro dispose d’un processeur jusqu’à 10 cœurs et d’une unité graphique à 16 cœurs. Il est environ 70 % plus rapide que la puce M1 de l’année dernière à l’intérieur du MacBook Air, du MacBook Pro 2020, du Mac Mini et de l’iMac 2021. M1 Pro ajoute un accélérateur ProRes, ce qui signifie un traitement vidéo plus rapide et plus économe en énergie qu’avec M1.

Le M1 Max est disponible avec jusqu’à 64 Go de mémoire et dispose d’un processeur à 10 cœurs et de graphiques à 32 cœurs. Il offre des performances graphiques quatre fois supérieures à celles de la puce M1 de l’année dernière. Apple dit que M1 Max offre un moteur multimédia amélioré avec deux accélérateurs ProRes, ce qui signifie que vous pouvez éditer 30 flux simultanés de vidéo 4K ProRes ou jusqu’à sept flux de vidéo 8K ProRes dans le logiciel Final Cut Pro d’Apple. Enfin, si cela vous amuse… Il est plus puissant que le Mac Pro haut de gamme à 28 cœurs d’Apple avec une carte graphique Afterburner.

La plupart des discussions porteront sur le fait que la webcam est maintenant dans une encoche légèrement disgracieuse en haut de l’écran. Mais bien que la caméra soit Full HD, il n’y a pas de support pour Face ID ou la technologie de suivi Center Stage de l’iPad .

Il y a aussi des ports HDMI et carte SD, tandis que la prise casque reste. Il y a une configuration de six haut-parleurs avec prise en charge Spatial Audio. Apple affirme que la durée de vie de la batterie peut offrir jusqu’à 17 heures d’autonomie sur le 14 pouces et 21 heures sur le 16 pouces lorsque vous regardez une vidéo, mais ne vous attendez pas à ce que les configurations M1 Max soient en mesure de fournir cela.

Vous pouvez commander les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces dès aujourd’hui, et ils seront disponibles à partir du mardi 26 octobre.

Vous allez débourser à partir de 2249 € pour le MacBook Pro 14, et 2749 € pour le MacBook Pro 16, et même 4769 € pour un modèle avec M1 Max, 64 Go de RAM, et 2 To de stockage.