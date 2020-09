Le Lenovo ThinkBook 15 stocke ses propres écouteurs sans fil

Quand ils ne sont pas coincés dans vos oreilles de chaque côté de votre tête, êtes-vous jamais totalement sûr de savoir où se trouvent vos écouteurs sans fil ? Ce ne sera pas un problème avec le nouveau ThinkBook 15 Gen 2 i de Lenovo, car il est livré avec sa propre paire d’écouteurs antibruit, plus un petit emplacement pour les ranger. À l’intérieur, vous avez le choix entre Intel ou AMD de 11e génération Puces Ryzen 4000, jusqu’à 2 To de stockage et 40 Go de RAM, et Wi-Fi 6. Vous pouvez également ajouter une carte graphique Nvidia MX450 en option pour profiter pleinement de son écran Full HD 15,6 pouces, avec des bordures minces offrant un ratio d’écran de 88%. La date de disponibilité de ce modèle en France n’est pas encore connue, mais les prix commencent à 549$ aux États-Unis.