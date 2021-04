Le Huawei Matebook D16 disponible en précommande

Avec le MateBook D16, Huawei dévoile le dernier-né de la famille MateBook, doté d’une multitude de fonctionnalités intelligentes pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible.

Grâce à son écran FullView et son impressionnant taux d’occupation de l’écran de 90 %, c’est à la fois un bon outil de travail et un compagnon idéal pour les fans de séries et les experts en jeux vidéo. Grâce à la charge rapide, cet ordinateur dispose d’une autonomie de 2 heures d’utilisation quotidienne au bureau en seulement 15 minutes de charge.

Il embarque un processeur AMD Ryzen 4000 serie H gravé en 7nm, et est également doté de la technologie Huawei Share qui permet la communication et les interactions sans limite entre PC portables et smartphones, afin que les utilisateurs bénéficient d’un maximum de fonctions intelligentes. D’une simple pression, la collaboration multi-écrans connecte instantanément le PC portable de l’utilisateur avec son smartphone. Cela permet aux utilisateurs non seulement de transférer des fichiers, mais aussi d’ouvrir jusqu’à trois applications à la fois sur l’écran de l’ordinateur portable. Huawei Share permet également aux utilisateurs de passer et de recevoir des appels audio et vidéo ainsi que d’ouvrir et de modifier directement les fichiers du smartphone, le tout depuis l’écran de l’ordinateur portable de 16,1 pouces.

Doté d’un boîtier robuste en alliage d’aluminium à haute résistance, le MateBook D16 demeure extrêmement léger et transportable, avec un poids d’à peine 1,74 kg et une épaisseur de 18,4 mm maximum. De par sa finesse et sa légèreté, le MateBook D16 est donc tout à fait compatible et adapté au télétravail qui nécessite un transport régulier de l’ordinateur entre le lieu de travail et le domicile.

Le MateBook D 16 AMD Ryzen 5 16 Go + 512 Go est disponible en précommande pour 899,99 € avec les nouveaux écouteurs

HUAWEI FreeBuds 4i blancs offerts.