Le bon plan Nokia 1.4, deux jours d’autonomie pour seulement 99 €

Serait-ce le téléphone idéal pour les parents et les familles occupés ? Le Nokia 1.4 (99 €) est livré avec un package de mise à jour de sécurité de 3 ans, embarque un écran HD + de 6,51 pouces, et est le plus grand de la série (166 x 77 x 9 mm), pour 178 g. C’est du coup assez gros pour accueillir une batterie de 4000 mAh qui, selon Nokia, tiendra deux jours.

Android Go – une version dépouillée d’Android 10 pour les téléphones à petit budget – tourne à l’intérieur, avec un appareil photo principal 8 MP, plus une macro 2 MP. L’appareil photo avant 5 MP vous permet de capturer l’essentiel du quotidien. Pas de NFC ici, juste du Bluetooth 4.2 et un port microUSB 2.0. Ce smartphone low cost proposé dans les coloris bleu fjord, noir anthracite et violet crépuscule.