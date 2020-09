L’Axon 20 5G de ZTE est le premier téléphone au monde doté d’une caméra sous l’écran

La guerre des smartphones au cours des dernières années a été centrée sur la façon dont les fabricants peuvent intégrer une caméra frontale dans leur dernier téléphone tout en sacrifiant le moins d’écran possible. Nous avons eu l’encoche, la perforation et des pop-up. Mais l’Axon 20 5G de ZTE est le premier smartphone au monde à avoir un capteur selfie sous l’écran. Pour équilibrer les performances de l’écran et de la caméra frontale 32 MP, ZTE a « adopté un matériau à haute transparence qui comprend des films nouveaux et non organiques » pour améliorer l’apport de lumière à l’objectif. ZTE a également créé un algorithme qui permet d’optimiser les performances de la caméra en éclairage moyen. Nous réserverons notre jugement jusqu’à ce que nous ayons essayé nous-mêmes. Sinon, c’est un milieu de gamme relativement peu spectaculaire. Il possède un énorme écran FHD + OLED de 6,92 pouces, une configuration arrière à quatre caméras (64 MP principal, 8 MP ultra-large, 3x 2 MP), une batterie 4200 mAH, jusqu’à 8 Go de RAM et un processeur Snapdragon 765G sous le capot. Et comme son nom nous l’indique, il est prêt pour la 5G. En Chine uniquement, pour le moment.