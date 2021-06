La série Honor 50 devrait secouer le marché en arrivant en France

Huawei et Google (et les USA) ont été à couteaux tirés ces derniers temps. Du coup, tous les modèles de smartphones Huawei après le P30 Pro ne possèdent pas les services Google. Maintenant que Huawei a vendu la marque Honor, la société peut désormais raviver sa relation avec Google et quelle meilleure façon de démarrer qu’avec la série Honor 50 ?

Le Honor 50 et le Honor 50 Pro ont tous deux quatre caméras arrière : une caméra principale de 100 MP, un grand angle de 8 MP, une macro de 2 MP et une caméra de profondeur de 2 MP. Le Honor 50 Pro a une caméra selfie renforcée avec des caméras ultra-larges 32 MP et 12 MP et le Honor 50 n’obtient que la caméra 32 MP. Le Honor 50 Pro arbore un écran de 6,72 pouces, par opposition à l’écran de 6,57 pouces du Honor 50, mais les deux ont un affichage fluide de 120 Hz. Les deux smartphones embarquent un Qualcomm Snapdragon 778 5G et vous pourrez en mettre la main sur un au en France plus tard cette année. Avec le retour de Google Maps, cela pourrait être un grand pas dans la bonne direction pour Honor. Pour l’instant, pour la Chine, le Honor 50 est annoncé à partir de 420 $, et de 580 $ pour le Honor 50 Pro. Un Honor 50 SE vaudrait 375 $. Tremblez Oppo, Vivo et Xiaomi.