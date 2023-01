Les quatre prix obtenus par la marque dans la catégorie transport du concours Good Design récompensent la philosophie de Kia en matière de design.

Lors de l’édition 2022 des GOOD DESIGN Awards, Kia Corporation s’est vu décerner quatre prix prestigieux dans la catégorie transport pour son Niro 2023, son Concept EV9 et ses systèmes d’infodivertissement EV et Magenta Design.

Le nouveau Kia Niro se distingue par un design racé et dynamique, directement inspiré de la célèbre philosophie de design de la marque baptisée ‘Opposites United’ (L’alliance des contraires) – et plus particulièrement de son pilier ‘Joy for Reason’ (La joie pour raison d’être). Si le style puise son inspiration dans la nature, le choix des coloris, des matériaux et des finitions traduit quant à lui un parfait équilibre entre l’approche écoresponsable de Kia en matière de mobilité et une vision du véhicule de tourisme résolument tournée vers l’avenir.

Le Concept Kia EV9 incarne l’engagement de Kia en faveur des solutions de mobilité durables. Le design de ce concept disruptif est directement inspiré de la nature, et fait appel à des matériaux upcyclés développés à partir de déchets extraits du fragile écosystème marin. Les systèmes d’infodivertissement EV et Magenta Design de Kia ont été spécialement optimisés pour les véhicules électriques et bénéficient d’une interface utilisateur graphique de toute beauté. Associé à une dominante de noir qui s’intègre tout naturellement dans l’affichage incurvé panoramique, le toucher doux et délicat de l’écran, qui rappelle celui du papier, vient inspirer et infuser le design d’ensemble. Les images graphiques haute résolution qui s’affichent à l’écran offrent un rendu résolument moderne combinant deux couleurs clés, le vert et le violet.

« Au nom de toute l’équipe de design de Kia, nous sommes ravis de recevoir ces prix Good Design à la fois pour le Kia Niro et le Kia Concept EV9 et pour notre système logiciel », a commenté Karim Habib, Vice-Président Exécutif et Directeur du Centre de Design de Kia Corporation. « L’ensemble de nos bureaux de style au niveau mondial s’efforcent constamment de créer de nouveaux concepts pertinents destinés à améliorer la vie de nos clients, et le fait de voir ces efforts salués par une organisation dotée d’une histoire, d’une expérience et d’un héritage aussi riches que ceux du Chicago Athenaeum constitue en soi une véritable récompense », a-t-il ajouté.

Le concours des Good Design Awards, qui célèbre son 72e anniversaire, est l’une des plus anciennes compétitions de design au monde. Chaque année, ce concours réunit une sélection des meilleurs designs produit et graphismes qui ont ouvert de nouvelles voies en matière d’innovation et repoussé les limites dans le but de proposer des produits compétitifs sur le marché mondial.

www.good-designawards.com