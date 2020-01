JBL Tune 220TWS, des AirPods décents sans se ruiner

À ce stade, il existe plus de paires d’écouteurs sans fil qui se battent pour votre argent qu’il n’y a de pigeons en terrasse des cafés parisiens. JBL a donc naturellement décidé d’y ajouter les siens. Ces Tune 220TWS à moins de 100 euros ne ressemblent pas aux AirPod d’Apple. Pour bien moins cher, ils proposent également des commandes à l’oreille pour contrôler votre musique et éveiller un assistant vocal. Vu qu’ils sont proposés en noir, blanc, rose et bleu, vous aurez aussi plus de choix qu’avec les AirPods. Nous n’avons pas encore pu juger de la qualité du son, mais JBL promet qu’il est agréable et riches en graves. Seul bémol : trois heures d’autonomie (le boîtier en ajoute 16 supplémentaires) n’est pas foncièrement génial. Si cela vous suffit, ils sont disponibles à l’achat dès maintenant.