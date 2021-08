James Dyson Award 2021 : un fauteuil à étreindre pour les personnes autistes lauréat

Le lauréat national du James Dyson Award 2021 est OTO, un fauteuil à étreindre à destination des personnes autistes avec des troubles de l’intégration sensorielle.

Alexia Audrain, jeune ébéniste et designer, sacrée lauréate nationale du James Dyson Award 2021 avec son fauteuil OTO. Un fauteuil à étreindre à destination des personnes autistes avec des troubles de l’intégration sensorielle. Avec son invention, elle a souhaité trouver une solution pour aider les personnes autistes souffrant de troubles sensoriels. C’est donc au travers du fauteuil OTO qu’elle propose une solution innovante permettant à l’utilisateur un contrôle en toute autonomie et non stigmatisante comme peuvent l’être d’autres produits existants sur le marché.

L’autisme est un trouble neurodéveloppemental (TND) dont les premiers signes sont perceptibles avant l’âge de 3 ans. Ces symptômes sont dus à un dysfonctionnement cérébral. Les personnes autistes perçoivent ainsi le monde d’une façon différente par rapport à une personne dite neurotypique. Le TSA (Trouble du spectre de l’autisme) affecte le développement de l’enfant dans :

· la communication (langage, compréhension, contact visuel…),

· les interactions sociales (perception et compréhension des émotions, relations sociales, jeux…),

· le comportement (gestes stéréotypés, intérêts et activités spécifiques et restreints, mise en place de routines, etc.).[1]

C’est une rencontre avec des éducateurs travaillant avec des personnes autistes qui a inspiré Alexia. De nombreuses personnes autistes souffrent de troubles sensoriels. Le bruit, la lumière ou les contacts physiques peuvent être un véritable défi au quotidien, une source d’inconfort impliquant une surcharge sensorielle. Ces perturbations impactent leurs comportements. Pour compenser ce trouble sensoriel, les personnes autistes ressentent régulièrement le besoin d’être serrées très fortement. Il a été prouvé que les pressions profondes les aident à devenir plus conscients de leur environnement et contribuent à leur apaisement.

· Par ailleurs, des études épidémiologiques actuelles estiment qu’1 à 2% de la population mondiale pourrait recevoir le diagnostic d’un TSA.[2]

« Quand j’ai découvert le James Dyson Award sur les réseaux sociaux, j’ai choisi d’y participer pour challenger mon projet sur le lien entre le design et l’ingénierie. Je suis très fière d’avoir été choisi comme lauréate nationale française du JDA 2021 et heureuse de donner de la visibilité aux besoins des personnes autistes. Ce prix me permet de poursuivre l’industrialisation du fauteuil à étreindre pour le rendre accessible au plus grand nombre. Pour participer au JDA n’oubliez pas ce qui vous a donné envie de créer, transmettez les valeurs qui se cachent derrière votre innovation. », explique Alexia Audrain.

Comment fonctionne OTO ?

Le fauteuil dispose de parois gonflables qui permettent d’exercer des pressions profondes sur le buste et les jambes afin de permettre à son utilisateur de ressentir les limites de son corps, de réduire les tensions afin de l’aider à se sentir mieux dans son environnement. Il peut ainsi utiliser le fauteuil en toute autonomie et répondre à ses besoins sensoriels. Grâce aux boutons de sa télécommande affichant les pictogrammes + et -, l’utilisateur peut ainsi faire gonfler ou dégonfler les cellules. OTO intègre également une carte électronique qui contrôle le circuit aéraulique et active la pompe. Il peut également être connecté à une tablette pour l’accompagnateur afin de régler le niveau de pression en fonction des besoins de chaque utilisateur et lui permettre de suivre l’utilisation du fauteuil en direct. Grâce à son design qui reprend l’aspect d’un cocon, OTO offre un sentiment d’intimité et de sécurité tout en procurant un effet rassurant à son utilisateur. Le rembourrage intérieur offre quant à lui une acoustique feutrée pour permettre à l’utilisateur de se concentrer sur son propre corps et s’isoler du monde extérieur.

En quoi est-il différent ?

Plusieurs solutions permettent aujourd’hui d’aider les personnes autistes souffrant de troubles sensoriels mais celle-ci s’avèrent à la fois inadaptées et insatisfaisantes. En effet, elles consistent à les tenir fermement dans les bras ou de plaquer les plaquer au sol en appliquant le poids d’une personne ou encore de les allonger sous un matelas. A la différence des dispositifs matériels existants qui se basent sur des systèmes de compression passive telle que la couverture lestée ou le canot de compression en mousse, OTO permet d’appliquer une pression plus profonde et plus grande qui peut être contrôlée directement par l’utilisateur. OTO est innovant, car il répond à ce besoin de manière éthique et avec le contrôle en autonomie de l’utilisateur. Les usagers et les équipes médicales qui ont participé au développement du fauteuil confirment qu’il est important d’avoir accès à du mobilier thérapeutique non stigmatisant et beau pouvant contribuer à l’effet apaisant. OTO est innovant pour son système d’étreinte.





Quels projets pour la suite ?

Alexia souhaite pouvoir continuer le développement de son fauteuil afin de le proposer à la vente en septembre 2022. Afin de pouvoir proposer un prix abordable, elle travaille avec les différentes partenaires techniques comme l’Ecole Supérieure du bois à Nantes afin d’optimiser le processus de fabrication. Elle prévoit notamment la construction de 5 fauteuils à l’automne 2021 qui s’intègreront dans différents environnements et permettront d’identifier les différentes pratiques. Elle a par ailleurs trouvé des médecins spécialisés dans l’autisme qui souhaitent effectuer une étude clinique avec OTO dès l’année prochaine.