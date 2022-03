Jaguar Land Rover s’associe à Nvidia pour les voitures de luxe de demain

Jaguar Land Rover a conclu un partenariat stratégique de long terme avec NVIDIA pour développer et produire des systèmes de conduite autonome de prochaine génération ainsi que des services et expériences activés par l’intelligence artificielle, au profit de ses clients.

Ainsi, à partir de 2025, tous les nouveaux véhicules Jaguar et Land Rover seront construits sur la base de la plateforme logicielle NVIDIA DRIVE, qui offre un large spectre de sécurité active, de conduite autonome et d’assistance au parking, mais également des systèmes d’assistance au conducteur. « Jaguar Land Rover va devenir le créateur de voitures et de services de luxe les plus séduisants du monde pour les clients les plus exigeants, explique Thierry Bolloré, CEO de Jaguar Land Rover. Notre partenariat stratégique de long terme avec NVIDIA ouvre un potentiel considérable pour nos futurs véhicules alors que l’entreprise poursuit sa transformation en une organisation réellement globale et digitale. »

À l’intérieur du véhicule, le système sera en mesure d’assurer des fonctions d’intelligence artificielle, s’agissant notamment de la surveillance du conducteur et des passagers ou la visualisation avancée de l’environnement du véhicule. Cette solution de pointe est basée sur NVIDIA DRIVE Hyperion, et ses différentes fonctions : DRIVE Orin pour l’informatique centrale du véhicule autonome ; les logiciels DRIVE AV et DRIVE IX ; les systèmes de sûreté et de sécurité en réseau ; les capteurs d’environnement. DRIVE Orin est le cerveau de l’intelligence artificielle de la voiture et pilote le système d’exploitation de Jaguar Land Rover, alors que DRIVE Hyperion en constitue le système nerveux central.

Jaguar Land Rover optimisera également ses propres solutions data grâce à NVIDIA DGX pour la simulation de modèles d’AI et au logiciel DRIVE Sim bâti sur la plateforme NVIDIA Omniverse pour la simulation physique en temps réel. Les solutions logicielles de Jaguar Land Rover et leur architecture de vérification et de validation de bout-en-bout permettront la mise en oeuvre de services innovants d’assistance à la conduite ou de conduite autonome, tout au long du cycle de vie du véhicule grâce à des mises à jour logicielles effectuées à distance.

« Les véhicules de prochaine génération vont transformer l’industrie automobile en l’une des industries technologiques les plus importantes et les plus avancées, a estimé pour sa part Jensen Huang, CEO et fondateur de Nvidia. Ces flottes de véhicules programmables offriront de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services tout au long de leur cycle de vie. Nous sommes passionnés par ce partenariat avec Jaguar Land Rover pour réimaginer le futur de la mobilité et créer les véhicules les plus avancés. »