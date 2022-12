Ikea SYMFONISK, l’ambiance et la musique dans votre salon

Apportez la lumière à l’intérieur avec la prochaine lampe intelligente de SYMFONISK.

La série SYMFONISK, un partenariat entre Ikea et Sonos, apporte un son esthétique à la maison depuis 2019. Le partenariat vise à rendre un excellent son accessible au ménage moyen (avec un peu de style Ikea et de praticité pour faire bonne mesure). Nous avons déjà vu des lampes musicales, des cadres photo et des haut-parleurs de bibliothèque de conception suédoise. Maintenant, Ikea et Sonos dévoilent le lampadaire SYMFONISK.

À première vue, ce lampadaire semble identique au modèle de base de lampe SYMFONISK, qui offre un son à 180 degrés. Grâce à son intégration avec d’autres produits de la gamme SYMFONISK et d’autres produits Sonos, cette lampe peut également faire office d’enceinte arrière pour une expérience home cinéma boostée. Elle repose sur une base circulaire avec trois pieds supportant la lampe principale et l’enceinte, avec un abat-jour arrondi et tissé fournissant l’éclairage d’ambiance. Les modèles sont disponibles dans un abat-jour en bambou, ou peuvent être remplacés par n’importe quelle autre couleur ou matériau de la gamme SYMFONISK – une liste est disponible ici.

Le lampadaire SYMFONISK s’intègre à la fois aux applications Sonos et DIRIGERA Ikea et facilite le passage d’un podcast à l’autre depuis le canapé. Les utilisateurs peuvent également personnaliser le SYMFONISK pour créer une lumière d’ambiance et une configuration d’écoute adaptées à leurs besoins, des scènes audiovisuelles relaxantes qui réchauffent la maison à quelque chose d’un peu plus pompant pour les fêtes à la maison.

L’enceinte lampadaire SYMFONISK sera disponible sur tous les marchés Ikea à partir de janvier 2023.