Huawei Store : découvrez les 11 promotions inédites pour la France

Huawei Consumer BG France annonce le lancement de l’application Huawei Store, la nouvelle plateforme officielle pour découvrir et d’acheter des produits Huawei ; ainsi que de communiquer avec les équipes officielles Huawei et les autres utilisateurs. Après l’évolution de son site web officiel consumer.huawei.com/fr vers un site marchand en 2019, Huawei continue de faire évoluer ses services avec la création de sa propre plateforme de boutique en ligne, l’application Huawei store. Celle-ci vise à offrir une expérience d’achat la plus simple possible et de renforcer son lien avec ses consommateurs du monde entier.

L’application sera dévoilée pour la première fois en France sur AppGallery et Google Play Store le 11 juin 2020. Pour célébrer le lancement de l’application, Huawei France propose des offres promotionnelles exclusive du 11 au 21 juin 2020.

L’application est d’abord lancée en France, pour être ensuite lancée dans d’autres pays européens. L’application Huawei Store sera disponible dans un plus grand nombre de pays d’ici fin 2020, offrant un canal d’achat officiel et une plateforme de communication pratiques aux consommateurs Huawei dans le monde entier.

Les consommateurs pourront bénéficier d’une réduction de -10% sur leur commande en téléchargeant l’application, valable sur la sélection de produits éligibles en utilisant le code promo accessible sur l’application Huawei Store. Cette offre est disponible du 11 juin au 21 juin 2020.

Les offres de la campagne promotionnelle Reconnect

Le HUAWEI P40 Pro au prix de 969,99 € au lieu de 1099,99 € avec une HUAWEI Watch GT 2e offerte. Cette offre est disponible du 1er au 14 juin 2020.

Le HUAWEI P40 Pro au prix de 949,99 € au lieu de 1099,99 € avec une HUAWEI Watch GT 2e offerte. Cette offre est disponible du 15 au 23 juin 2020.

Le HUAWEI P40 Lite 5G au prix de 399,99 € avec des HUAWEI FreeBuds 3i offerts. Cette offre est disponible du 3 au 23 juin 2020.

Le HUAWEI P40 Lite au prix de 249,99 € au lieu de 329,99 € avec une coque HUAWEI P40 Lite offerte. Cette offre est disponible du 3 au 23 juin 2020.

Le HUAWEI P30 Pro New Edition au prix de 729,99 € au lieu de 899,99 € avec des HUAWEI FreeBuds 3i offerts et une coque en silicone HUAWEI P30. Cette offre est disponible du 2 au 23 juin 2020.

La HUAWEI Watch GT 2e au prix de 139,99 € au lieu de 159,99 €. Cette offre est disponible du 3 au 14 juin et sera prolongée du 15 au 23 juin 2020.

Les HUAWEI Freebuds 3 au prix de 139,99 € au lieu de 189,99 €. Cette offre est disponible du 3 au 23 juin 2020.

Les HUAWEI Freebuds 3i au prix de 89,99 € au lieu de 99,99 €. Cette offre est disponible du 3 au 23 juin 2020.

Le HUAWEI MateBook 13 R5 2020 au prix de 649,99 € au lieu de 799,99 €. Cette offre est disponible du 3 au 23 juin 2020.

Le HUAWEI MateBook X Pro i7 2020 au prix de 1799,99 € avec une HUAWEI Mediapad M5 lite 4Go+64Go offerte. Cette offre est disponible du 2 au 23 juin 2020.

La HUAWEI MatePad Pro, le clavier magnétique et le stylet HUAWEI M-Pencil au prix de 549,99€. Cette offre de pré-commande est disponible du 9 au 21 juin 2020.