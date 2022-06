Huawei FreeBuds Pro 2, toute la magie du son Devialet dans les oreilles

Huawei intensifie ses ambitions audio avec de nouveaux écouteurs True Wireless que nous venons de découvrir durant l’événement de la marque à Berlin. Les FreeBuds Pro 2 voient le géant de la tech s’associer de nouveau aux spécialistes français du son Devialet et faire le saut vers la technologie à double driver pour ce qu’elle appelle un son de «qualité audiophile».

Avec des drivers individuels pour couvrir les fréquences basses et hautes de gamme, ces FreeBuds Pro 2 prétendent avoir la gamme la plus large de tous les écouteurs Huawei, de 14 Hz à 48 kHz. Ils prennent en charge l’audio haute résolution avec les codecs HWA et LDAC, et ont été réglés par Devialet pour une clarté et une précision améliorées par rapport aux FreeBuds Pro précédents.

Devialet a également participé à la conception d’une gamme de préréglages d’égalisation intégrés qui peuvent être contrôlés via l’application AI Life de Huawei. Un mode adaptatif ajuste les choses à la volée en fonction de l’environnement ou de votre posture. Pour célébrer ce partenariat, Devialet et Huawei ont créé une liste de lecture disponible en streaming sur Deezer dès maintenant.

La suppression adaptative du bruit est toujours à l’avant-plan, tout comme c’était le cas avec les FreeBuds Pro d’origine – seulement ici, ils devraient être encore plus efficaces pour faire taire le monde extérieur. Huawei appelle cela ANC 2.0 dynamique intelligent, ce qui signifie essentiellement qu’il y a maintenant encore plus de microphones dédiés à la détection des bruits indésirables. La marque promet une réduction de bruit de 47 dB et une action plus intelligente pour rediriger les micros à formation de faisceau lorsque les écouteurs captent le vent – vous ne devriez donc rien remarquer à vélo. Il existe bien sûr un mode transparence pour vous protéger lorsque vous vous déplacez ou faites de l’exercice à proximité de routes très fréquentées.

Les micros supplémentaires fonctionnent désormais en tandem avec un capteur de conduction osseuse et des algorithmes mis à jour qui annulent mieux le bruit ambiant lors des appels vocaux. Cela devrait signifier que vos contacts peuvent vous entendre aussi bien que vous pouvez les entendre.

Huawei estime avoir amélioré la prise en charge d’iOS pour cette dernière version, et la compatibilité Android reste étendue, bien que le mode de jeu à faible latence soit limité aux appareils Huawei uniquement. Vous devez également télécharger l’APK Android à partir du site Web de Huawei ou de la galerie d’applications, plutôt que de le trouver dans la boutique Google Play.

L’autonomie de la batterie dépend de si vous écoutez avec ANC activé ou non : attendez-vous à quatre heures avec et jusqu’à six heures et demie sans. Le boîtier de charge devrait porter cela à 18 h et 30 h, respectivement. Ces chiffres chutent si vous passez beaucoup d’appels, 3h30 à 4h30 et 16 h/18 h étant les scénarios les plus probables. L’étui prend en charge à la fois la charge USB-C et la charge sans fil, de sorte que toute personne possédant un téléphone prenant en charge la charge sans fil inversée peut lui donner des recharges en déplacement.

Les gestes des écouteurs Huawei précédents vous permettent de contrôler la lecture de musique et les paramètres ANC sans mettre la main dans une poche. Ces écouteurs sont résistants à l’eau IP54. Vous devriez donc pouvoir courir sous la pluie. Il existe également une connectivité Bluetooth multipoint pour le couplage de deux appareils.

Ces Huawei FreeBuds Pro 2 devraient être mis en vente à partir du 6 juillet, directement de Huawei et d’Amazon. Les prix devraient commencer à partir d’environ 220 €, dans les couleurs Silver Frost, Silver Blue et Ceramic White.